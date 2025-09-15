Este gama media con apellido 'Pro' es de los mejores móviles de realme en 2025 y está rebajado casi 200 euros

Ya no hace falta tener un gama alta para disfrutar de un buen rendimiento, hacer fotografías excelentes o tener una batería que aguante incluso más de un día. Dentro de la gama media hay opciones brillantes como este realme 14 Pro+ 5G, el cual tiene una rebaja bestial que no tardará en agotarse.

Este smartphone de realme es una de las mejores opciones que puedes encontrar en la gama media y, a pesar de tener un precio recomendado de 529,99 euros, gracias a su actual descuento de 186 euros tenemos una grandísima oportunidad para comprarlo a precio mínimo histórico de 343,99 euros en Amazon, pues ha igualado la misma rebaja que tiene en PcComponentes.

Compra el realme 14 Pro+ 5G casi 200 euros más barato

El realme 14 Pro+ 5G es uno de los smartphones de gama media más completos de 2025 y uno de sus puntos diferenciales es el diseño, ya que está creado en colaboración con Valeur Designers para dar forma a una trasera única al escogerlo en color blanco perla. No existen dos modelos iguales, cada uno tiene un patrón único y llama la atención porque cambia de tono según la temperatura ambiente. Pero eso no es todo, pues también dispone de una gran cámara circular con triple flash, un revestimiento con microcristales naturales que aporta un brillo elegante y un tacto suave, bordes de aluminio y una certificación IP69 que lo hace muy resistente al agua.

Y si hablamos sobre su hardware, el buen rendimiento está más que asegurado al incorporar un procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 que no decepciona. Asimismo, en esta versión funciona de la mano de una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 256 GB, además de que ejecuta un sistema operativo realme UI 6.0 basado en Android 15 que nos ofrece un diseño cuidado, elegante y muy personalizable. Obviamente, no faltan algunas funciones de IA para completar la experiencia y se podrá actualizar durante varios años.

Si hubiera que definir este terminal con una sola palabra sería 'equilibrio', ya que también destaca por su apartado visual. Aquí todos los focos alumbran a una pantalla OLED curva de 6,83 pulgadas que es capaz de brindarnos una resolución 1.5K, una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 1.500 nits. Su autonomía tampoco se queda atrás, pues monta una bestial batería de 6.000 mAh que puede aguantar hasta dos días y admite una carga rápida de 80 W, la cual es casi el doble de veloz que la que ofrecen los mejores modelos de Apple o Samsung.

A la hora de hacer fotografías o vídeos tampoco falla, pues es probablemente donde más sobresale. Aquí nos sorprende con una triple cámara trasera compuesta por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 8 MP y un teleobjetivo periscopio de 50 MP, una configuración más típica de la gama alta que de la gama media. Y para rematar, su cámara frontal de 32 MP nos garantiza selfies nítidos y una interpretación de los colores muy natural.

