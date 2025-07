Este Mac mini está rebajado 120 euros en Amazon y nunca antes había estado tan barato

El ordenador más barato de Apple vuelve a estar en oferta, pero en esta ocasión tiene un descuento del 17 %, y esto sitúa su precio por debajo de los 600 euros. Así que, si estas buscando un equipo de calidad que sea potente, pequeño y silencioso, este no tiene rival. Ahora bien, dicha oferta puede finalizar en cualquier momento, por lo que te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible.

En el momento de escribir estas líneas el Mac mini con chip M4 y 256 GB de almacenamiento está disponible por 599 euros en Amazon y PcComponentes, mientras que en la web de Apple cuesta 719 euros. Es un precio irresistible para un ordenador que te sorprenderá por su rendimiento y acabados. Si quieres dar el salto al ecosistema de Apple comprando un ordenador, entonces no puedes dejarlo escapar.

Hazte con el Mac mini M4 de 256 GB por 599 euros

Antes de repasar sus especificaciones técnicas, cabe mencionar que, al contrario que en los Mac con procesadores Intel, en este no se puede instalar Windows 11 en una partición junto a macOS. Si en tu día a día usas algún programa que sea exclusivo del sistema operativo de Microsoft, entonces tendrás que instalarlo a través de Parallels, un software que permite instalar Windows en una máquina virtual. Por otro lado, decir que es compatible con Apple Intelligence.

En cuanto a características, este Mac mini con chip M4 viene con 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Esta configuración es más que suficiente para la mayoría de los usuarios. No obstante, si finalmente te haces con este equipo y necesitas más espacio de almacenamiento, siempre puedes conectar un SSD externo. En cuanto a conectividad, en la parte frontal tiene x2 USB tipo C (hasta 10 Gb/s) y una toma para auriculares de 3,5 milímetros. Si damos la vuelta al equipo encontramos un puerto Gigabit Ethernet, una salida de vídeo HDMI y tres puertos Thunderbolt 4. A esto hay que añadir Bluetooth 5.3 y Wi-Fi 6E.

No hace falta decir que el Mac mini con chip M4 es un acierto, y ahora que está mucho más barato del precio de venta recomendado, no podemos hacer hacer otra cosa que no sea recomendarlo. Este ordenador es increíble. Parece mentira que siendo tan pequeño pueda con todo lo que le eches.

