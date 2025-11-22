Amazon vuelve a tirar el precio del Kindle que arrasa por su pantalla, batería y resistencia al agua

Si tuviésemos que quedarnos con un solo libro electrónico de todos los que ha lanzado Amazon hasta la fecha, tenemos claro que nuestra elección (y seguramente la de la gran mayoría) sería el último Kindle Paperwhite. Leer con este dispositivo es una maravilla, a lo que tenemos que sumarle una autonomía brutal para olvidarnos de los cables durante un par de meses. Y sí, ahora en la semana del Black Friday está mucho más barato.

Este libro electrónico de Amazon es uno de los más vendidos y tiene un precio recomendado de 169 euros que, salvo en ocasiones muy especiales, no suele tener ninguna rebaja. Pero ahora estamos en unos de esos momentos señalados en el calendario, ya que la llegada del Black Friday por adelantado ha hecho que se desplome hasta los 130,58 euros en Amazon. Vamos, que podemos ahorrar casi 40 euros con su compra.

Compra el popular Kindle Paperwhite más barato por tiempo limitado

Si buscas un libro electrónico simplemente para leer, pero que sea muy completo, el Kindle Paperwhite es la opción que más te recomendamos. Si empezamos por el diseño, su carcasa de poliuretano termoplástico le da una buena sensación de resistencia y, al tener un tamaño bastante compacto, es perfecto tanto para usar tanto en casa como en exteriores. Asimismo, cuenta con certificación IPX8 que lo hace resistente el agua, algo de lo que no puede presumir el modelo más básico, y está disponible en tres colores nuevos: frambuesa, negro y verde jade.

Por otro lado, cuenta con una pantalla antirreflejos de 6,8 pulgadas que es más grande que la del Kindle normal. Eso sí, utiliza la misma tecnología E-Ink para imitar lo mejor posible la experiencia del papel y nos ofrece una resolución de 300 ppp. La gran diferencia, además del tamaño, es que incorpora más luces LED para mejorar la iluminación y nos permite ajustar la temperatura de la luz, pudiendo elegir entre un tono más cálido (recomendable para las noches) o una luz blanca más intensa.

El rendimiento de este libro electrónico en el día a día es excelente y no hay nada que reprocharle, a lo que debemos sumarle un almacenamiento de 16 GB, espacio más que suficiente para guardar miles de libros o documentos, sin exagerar. Y si descargas los libros directamente desde la tienda de Amazon, la velocidad es muy rápida gracias a su conectividad Wi-Fi de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz).

Y el último motivo para apostar por él, que a su vez es uno de los más importantes, es porque su batería llega a proporcionarnos hasta 12 semanas de uso por cada carga, es decir, el doble en comparación al modelo estándar. Esto puede variar dependiendo de cuantos minutos nos pasemos leyendo al día, pero vaya, que podemos llevárnoslo de viaje sin cargador.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.