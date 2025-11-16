A este precio tan bajo, no podrás resistir la tentación de comprar esta consola de Nintendo

Si eres fan de Nintendo y a estas alturas sigues sin tener una Nintendo Switch, ahora es el momento perfecto. Durante la promo del 11.11 de AliExpress el modelo Lite tiene doble descuento y un precio irresistible. Su diseño compacto y ligero la hace perfecta para llevarla a cualquier parte, y además la batería dura bastante, sobre todo en juegos indie.

Aunque en la tienda oficial de Nintendo su precio es de 219,99 euros, en el momento de escribir estas líneas se puede conseguir en AliExpress por tan solo 113,90 euros, solo tienes que usar el cupón ESAE20 antes de finalizar tu pedido. Al hablar de AliExpress, el precio puede fluctuar, pero normalmente la diferencia es de unos pocos euros. Dicho esto, cabe destacar que el vendedor ha vendido más de 1.000 unidades y cuenta con una valoración de 4,8 estrellas sobre 5.

Llevate Nintendo Switch Lite a precio de derribo en AliExpress

La experiencia de juego que ofrece Nintendo Switch Lite es sorprendente para su tamaño. Con una pantalla de 5,5 pulgadas que no se ve nada mal para no ser OLED, esta consola está pensada para quienes disfrutan jugando en modo portátil. En cuanto a potencia, es igual que los otros modelos. Además, su catálogo de juegos es impresionante, con títulos exclusivos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe o Leyendas Pokémon Z-A.

Si prefieres comprar los juegos en formato digital es imprescindible acompañar la consola con una tarjeta microSD de, al menos, 128 GB. Hay que tener en cuenta que Nintendo Switch Lite solo tiene 32 GB de almacenamiento interno. Por suerte, este tipo de tarjetas son muy baratas y no hace falta que compres una de las más rápida. Por otro lado, si te gustan los juegos clásicos, entonces te recomendamos suscribirte a Nintendo Switch Online, donde todos los meses añaden juegos retro que puedes jugar mientras sigas pagando la suscripción.

Esta oferta de AliExpress finaliza el 19 de noviembre a las 23:59 horas, pero no te recomendamos esperar hasta el último día para comprarla, puede que para entonces se haya agotado. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una rebaja de 106,09 euros sobre el precio de venta recomendado.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.