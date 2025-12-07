Hogar
Este robot de cocina con 37 funciones diferentes es el más vendido en Amazon y es tan barato que cuesta creerlo
Con un robot de cocina podemos preparar hasta 4 comidas diferentes al mismo tiempo y es una compra ideal de cara a Navidad
Si cocinar no es lo tuyo o simplemente no siempre tienes el tiempo que te gustaría para preparar recetas más elaboradas, hacerte con un robot de cocina es una de las mejores decisiones que puedes tomar. Y lo mejor es que no hace falta gastar demasiado, ya que hay opciones como este Cecotec Mambo 11090 que es muy práctico y arrasa en ventas.
Este robot de cocina de Cecotec es perfecto para lograr resultados de auténtico chef. Y aunque su precio habitual en Amazon ronda los 249 euros, ahora podemos aprovechar para conseguirlo un poco más barato, ya que desde hace unas semanas su precio recurrente es de unos 219 euros.
Compra el robot de cocina superventas Cecotec Mambo 11090 al mejor precio
El Cecotec Mambo 11090 es un robot de cocina que arrasa en ventas, el cual nos permite preparar una gran cantidad de comidas deliciosas de la manera más simple posible. A diferencia de otros modelos, apuesta por un diseño moderno y muy compacto para ocupar el menos espacio posible, así que es perfecta hasta para esas cocinas con el espacio justo.
Otra gran ventaja es que, pese a su tamaño, viene con una jarra de acero inoxidable de 3,3 litros, más que suficiente para preparar raciones para toda la familia. Esta no solo se puede lavar de manera muy sencilla en el lavavajillas, sino que también incorpora una función AutoCleaning para dejarla impoluta.
Por otro lado, cuenta con una báscula integrada para ir controlando las cantidades de cada ingrediente mientras los añadimos a la jarra, una vaporera de dos niveles para cocinar dos tipos de alimentos diferentes al mismo tiempo y un cestillo para hervir que se coloca dentro de la jarra. Es decir, podemos cocinar hasta cuatro comidas distintas de manera simultánea, algo que es una pasada.
En total nos ofrece unas 37 funciones diferentes para obtener desde recetas básicas hasta otras más elaboradas, siendo capaz de amasar, triturar, licuar, batir, cocinar al vapor o sofreír, entre otras cosas. Y para ello, su motor de doble engranaje juega un papel clave al alcanzar una potencia máxima de 1.600 W.
Para rematar, en cuanto a su manejo, es muy sencillo porque viene con un panel de control (con una pantalla y un dial) que nos da la posibilidad de ajustar manualmente el tiempo, la temperatura, la velocidad y la potencia calórica. Aunque lo más recomendable es controlarlo directamente desde nuestro móvil, donde tenemos que descargar la app Mambo para disfrutar de una mayor comodidad y cientos de recetas guiadas paso a paso.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar