Con esta bicicleta estática barata ya no tienes excusas: es ideal para hacer ejercicio cuando hace frío

Con la llegada del frío siempre cuesta un poco más salir a hacer deporte, sobre todo porque anochece antes y esos días lluviosos, con mucho viento o incluso con nieve, no invitan precisamente a salir de casa. Pero si quieres mantenerte activo sin renunciar a la comodidad de casa, una gran alternativa es hacerlo con una bicicleta estática como la Cecotec X-Bike Pro, que es ideal para seguir pedaleando desde nuestro salón, dormitorio o cualquier rincón que tengas libre. Y todo por un precio muy accesible para cualquier bolsillo.

Esta bicicleta estática de la marca española Cecotec se estaba vendiendo hace unos pocos meses por unos 129 euros, aunque ahora su precio ha bajado y podemos añadirla a nuestra cesta de la compra por tan solo unos 109 euros en Amazon. Además, cabe mencionar que cuenta con cerca de 2.700 valoraciones y la mayoría de ellas son muy positivas.

Compra la bicicleta estática Cecotec X-Bike Pro al mejor precio

Cecotec X-Bike Pro Cecotec

La Cecotec X-Bike Pro se presenta como la opción ideal para seguir manteniéndose en forma durante este invierno, ya que, como decíamos al principio, con el frío suelen disminuir las ganas de hacer deporte al aire libre. Se trata de una bicicleta estática que tiene la gran ventaja de ser plegable, lo que nos permite guardarla sin ocupar espacio tras dejar de usarla. Cabe perfectamente en cualquier rincón, además de que incorpora unas ruedas delanteras para no tener que cargarla a pulso.

Esta bicicleta cuenta con transmisión por correa para disfrutar de un pedaleo tan cómodo como silencioso, a lo que debemos sumarle un volante con una inercia de 2,5 kg y una resistencia magnética ajustable en 8 niveles. Teniendo esto en cuenta, es ideal para principalmente o para simplemente mantenerse activo haciendo ejercicio, ya que no se trata de una bicicleta de spinning, que son las más apropiadas para ciclistas más experimentados y con varios kilómetros a sus espaldas.

Por otro lado, cabe mencionar que dispone de una pantalla LCD que nos muestra información básica como el tiempo de entrenamiento, la distancia recorrida, las calorías aproximadas y la frecuencia cardíaca, la cual puede medirse gracias a unos sensores de pulso que están integrados en el manillar. Sin pasar por alto que en la parte superior incluye un soporte para que podamos dejar nuestro móvil o tablet a la vista, pudiendo así hacer ejercicio mientras nos entretenemos viendo una serie, por ejemplo.

Y si entramos un poco más en detalle sobre su diseño, destaca por ser muy cómoda. No estamos ante la típica bici con un asiento duro que nos deja con dolor en el culo, sino que viene con un sillín acolchado y regulable en altura. Pero espera, que todavía hay más. También nos encontramos con un respaldo, apoyos laterales y unos pedales con correas, por lo que está muy bien equipada para que recorrer largas distancias de la manera más llevadera posible.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.