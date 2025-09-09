Este teléfono Google Píxel es el mejor gama media de 2025 que encontrarás por menos de 450 euros con descuento

A estas alturas del año ya tenemos una idea más o menos clara de cuáles son nuestros teléfonos preferidos de este 2025. Y si hablamos de la gama media, no puede faltar en la lista el Google Pixel 9a, un terminal muy equilibrado al que no le falta de nada y que ahora está disponible con un gran descuento.

Este teléfono de Google tiene un precio recomendado de 549 euros, por el cual ya merecía mucho la pena. Pero la propuesta ha mejorado aún más, ya que actualmente cuenta con un descuento de 100 euros que lo deja en su precio mínimo histórico de 449 euros en Amazon, al igual que en MediaMarkt. Mientras que en PcComponentes está disponible por unos 499 euros.

Compra el Google Pixel 9a con un descuento de 100 euros

A pesar de que la marca haya renovado sus terminales de gama alta hace apenas unas semanas, el Google Pixel 9a sigue pareciéndonos uno de los mejores teléfonos que puedes comprar hoy en día. No se queda atrás a nivel de rendimiento, pues bajo el capó incorpora un procesador Google Tensor G4, el mismo que montan sus hermanos mayores, por lo que tiene potencia de sobra para cualquier tarea y, sobre todo, acceso a una amplia variedad de funciones de inteligencia artificial. Sin dejar de lado que, al tratarse de su versión básica, se acompaña de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

La pantalla es otro de los grandes atractivos aún siendo un modelo bastante compacto, ya que nos encontramos con un panel OLED de 6,3 pulgadas en el que la nitidez cobra un gran protagonismo al ofrecernos una resolución Full HD+, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 2.700 nits para plantar cara a cualquier smartphone de gama media. Asimismo, viene protegida con Gorilla Glass 3 y tiene una certificación IP68 para resistir al agua.

Por otro lado, aunque su cámara trasera pierde algo de personalidad al dejar a un lado el clásico diseño 'Camera Bar' al que ya estábamos acostumbrados, sigue siendo una auténtica maravilla al estar formada por un sensor principal de 48 MP y un ultra gran angular de 13 MP, una combinación que nos permite hacer fotos o vídeos gran nivel de detalle y colores fieles. Algo que también nos ofrece su cámara frontal de 13 MP.

Donde también notamos una mejora es en el apartado de autonomía. Cuenta con una batería de 5.100 mAh que supera nuestras expectativas iniciales al aguantar más de un día de uso. Es cierto que su carga rápida de 23 W no es la más veloz dentro de su segmento, aunque en poco más de 1 hora lo tendremos de nuevo con el 100% de batería.

Otras características a resaltar son que tiene un doble altavoz estéreo que nos garantiza un buen sonido, dos micrófonos para que las llamadas sean claras, NFC para hacer pagos móviles y Wi-Fi 6E para disfrutar de una alta velocidad de navegación. Todo ello funcionando bajo un sistema operativo Android 16 en su versión más pura, el cual se seguirá actualizando durante muchos años y nos asegura una experiencia de uso impecable.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.