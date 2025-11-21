Tu gato lo necesita y tu bolsillo lo agradecerá: precio mínimo histórico para este arenero con cámara

Días atrás recomendamos el arenero para gatos PETKIT Pura MAX 2, que actualmente está en oferta y cuesta 379,98 euros. Si se escapa de tu presupuesto y buscas uno más barato, durante la Semana de Black Friday de Amazon el PETKIT PUROBOT CRYSTAL DUO está disponible por 199,99 euros. Cabe mencionar que nunca antes ha estado tan barato, razón de más para que hacerte con él.

A diferencia del arenero PETKIT Pure Max 2, este es más compacto y se asemeja mucho más a un arenero tradicional. Ahora bien, esto no quiere decir que sea menos eficiente. De hecho, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas de los usuarios para ver que la mayoría están encantados, de ahí que tenga una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5.

Llévate el PETKIT PUROBOT CRYSTAL DUO al mejor precio en Amazon

El diseño abierto de este arenero autolimpiable hace que sea más espacioso. De hecho, ha sido diseñado pensando en la comodidad incluso de razas grandes como los Maine Coon, Ragdoll y Bosque de Noruega. A diferencia de los espacios cerrados que pueden generar estrés en algunos gatos, su diseño abierto invita a tu gato a hacer sus necesidades con total libertad.

Olvídate de usar la pala durante un mes gracias a su impresionante capacidad que permite hasta 30 días de recogida automática continua. La magia reside en su exclusiva pala bidireccional de acero inoxidable, que trabaja junto con dos depósitos de residuos. Este sistema garantiza una limpieza uniforme y eficaz, dejando el arenero impecable sin que tengas que mover un dedo.

Al contrario que otros areneros autolimpiables, este es capaz de detectar heces blandas para adaptar el proceso de limpieza automáticamente. Para un rendimiento óptimo, se recomienda el uso de arena de silice, que mejora la eficiencia del arenero. Por otro lado, no está de más mencionar que incorpora cuatro sensores de alta precisión. Dichos sensores lo que hacen detener la limpieza de inmediato si detectan que tu gato se acerca, garantizando cero riesgos de accidentes. Así que, el arenero nunca se activará mientras tu gato esté cerca o dentro de la bandeja.

Ahora bien, lo que realmente marca la diferencia de este arenero es su cámara integrada con IA. No solo analiza la frecuencia y duración de las visitas, sino que también detecta vocalizaciones anormales. Esto te permite recibir alertas en tu móvil sobre problemas urinarios o malestares que, de otro modo, pasarían desapercibidos hasta que fuera demasiado tarde.

Llevando la prevención al siguiente nivel, si se utiliza con una arena de silice PH específica, el arenero puede detectar variaciones en la acidez de la orina. La cámara con inteligencia artificial identifica cualquier anomalía. Por último, el ambiente de tu casa se mantendrá siempre fresco gracias a un sistema de control doble de olores. Un ventilador desodorizante inteligente trabaja junto con el desodorante N60 para eliminar el 96 % del amoníaco de la orina.

Como puedes ver, el PETKIT PUROBOT CRYSTAL DUO es una pasada. Si quieres olvidarte de tener que limpiar el arenero a menudo, y paso adelantarte a cualquier problema de salud que pueda tener tu gato y que esté relacionado con la orina, no lo dudes más y aprovecha esta oferta de Amazon antes de que finalice, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.