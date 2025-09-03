Google Pixel en oferta: 100 euros de descuento, buen rendimiento y 7 años de actualizaciones

A estas alturas, no hace falta decir que el Google Pixel 9a se ha convertido en una de las opciones más atractivas para quienes buscan un smartphone equilibrado, potente y con un precio competitivo. Pues bien, aunque su precio oficial es de 549 euros en la versión de 128 GB, que es lo que cuesta en Google Store, actualmente se puede encontrar en Amazon por 449 euros. Por lo tanto, es un buen momento para comprarlo.

Si bien ya están a la venta los Pixel 10, para ver el sucesor del Pixel 9a tendremos que esperar a 2026. El Google Pixel en oferta cuenta con reseñas mayoritariamente positivas, lo que se refleja en su puntuación de 4,3 estrellas sobre 5. Además, se vendieron más de 200 unidades el mes pasado. ¡No está nada mal! Dicho esto, es hora de echar un vistazo a las características de este móvil de gama media.

Una excelente relación calidad-precio y 7 años de actualizaciones

Este dispositivo se caracteriza por ofrecer una experiencia visual más que satisfactoria gracias a su pantalla OLED Full HD+ de 6,3 pulgadas, que no solo presume de colores intensos y negros profundos, sino que además tiene una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, que influye de manera positiva en la fluidez. A esto se suma un pico de brillo de 2.700 nits. En su interior, el Pixel 9a monta el procesador Google Tensor G4, que junto a los 8 GB de RAM, garantiza un buen rendimiento incluso aplicaciones y videojuegos exigentes.

En el apartado fotográfico, encontramos una cámara principal de 48 megapíxeles y un ultra gran angular de 13 megapíxeles que ofrecen resultados espectaculares en cualquier condición de luz. En cuanto a la grabación de vídeo, soporta hasta 4K a 60 fps, lo que lo convierte en una herramienta perfecta para quienes quieren grabar vídeos con un nivel de detalle muy alto. Por otro lado, su batería de 5.100 mAh asegura una autonomía más que suficiente para todo el día, y con la carga rápida de 23 vatios no tendrás que esperar mucho para que se cargue al 100 %.

Otro de los grandes puntos a favor es el software. El Pixel 9a viene con Android 15, pero nada más sacarlo de la caja se puede actualizar a Android 16. Lo mejor de todo, cuenta con 7 años de actualizaciones del sistema operativo y parches de seguridad. Esto significa que durante muchos años podrás disfrutar de la última versión del sistema operativo de Google.

Teniendo en cuenta todo lo que acabamos de comentar, el Google Pixel 9a es un móvil que vale la pena comprar. Así que, si eres de lo que no cambian de smartphone a menudo y te gustaría probar Android stock, no puedes dejar pasar esta oferta.

