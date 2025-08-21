Gran caída de precio en esta nueva smart TV con Ambilight, 43 pulgadas y Dolby Atmos para disfrutar como nunca

Si quieres darle color a tu salón y transformar por completa la manera de ver contenido, tan solo necesitas una televisión como la Philips Ambilight 43PUS8200. No se conforma con garantizarnos una calidad de imagen y sonido espectacular, sino que también viene con una tira de luces LED. Y todo por un precio increíble, ya que ahora tiene una oferta flash.

A pesar de que ha llegado hace muy poco tiempo al mercado por un precio recomendado de 449 euros, ya tenemos una oportunidad de oro para conseguir esta televisión Philips de nueva gama mucho más barata. Gracias a un descuento de 100 euros que estará disponible por tiempo limitado, podemos añadirla a nuestra cesta de la compra por unos 349 euros en Amazon. ¡Date prisa!

Compra la nueva Philips Ambilight 43PUS8200 a precio mínimo

Philips Ambilight 43PUS8200 Philips

La Philips 43PUS8200 es una televisión de nueva gama con apenas unos meses en el mercado que, más allá de su gran calidad de imagen, se diferencia al resto de modelos de la competencia por utilizar una tecnología Ambilight propia de la marca. Se trata de un sistema de iluminación inteligente, ya que en la parte trae instalada una tira de luces LED en tres de sus lados para proyectar en la pared y en tiempo real los mismos tonos que aparecen en pantalla, por lo que ver una película o un partido de fútbol con este efecto cambia por completo la experiencia.

En cuanto a la calidad de imagen, este modelo en cuestión tiene una pantalla de 43 pulgadas, un tamaño por el que la gran mayoría de personas deciden apostar para tener en su salón o dormitorio. Y no podemos pasar por alto que llega a ofrecernos una resolución UHD 4K, una retroiluminación Direct LED para asegurarnos un buen nivel de brillo, una tasa de refresco nativa de 60 Hz, y compatibilidad con los principales formatos de alto rango dinámico como HDR10+, HDR10 y HLG, lo cual ayuda a mejorar el contraste al ver contenido en las principales plataformas de streaming.

Otro punto clave de este televisor es que monta un procesador Pixel Precise Ultra HD, que es el encargado de optimizar cada escena para garantizarnos unas imágenes ultradefinidas y unos colores vivos. Mientras que si hablamos sobre su sonido, aquí todo el protagonismo se lo llevan dos altavoces que consiguen alcanzar una potencia RMS de 20 W, aunque lo más importante es que soportan un audio envolvente Dolby Atmos. Y por si no fuese suficiente, dispone de una función Vocal Boost que mejora notablemente los diálogos, evitando así que retroceder tus series o películas para saber lo que ha dicho un personaje.

A todo lo anterior debemos sumarle que tiene un diseño ultrafino y sin apenas marcos, así que encaja perfectamente en cualquier espacio. También incorpora un micrófono de largo alcance para el control por voz y viene con un variado apartado de conectividad al contar con Wi-Fi, Bluetooth 5.2, un puerto LAN Ethernet, dos USB-A, tres HDMI 2.0 y una salida digital óptica de audio, entre otras cosas. Y funciona bajo un sistema operativo Titan OS que no solo es rápido, sino que nos da acceso directo a una gran variedad de apps.

