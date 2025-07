Intel Core i5, 512 GB de SSD y carga rápida: este portátil barato es ideal para productividad

Si se ha roto tu portátil y no puedes esperar al Prime Day 2025, entonces esta oferta te interesa. Amazon ha vuelto a tirar el precio del Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 por debajo de los 400 euros. Se trata de un equipo que lleva un procesador de alto rendimiento que es perfecto para productividad. Además, es uno de los mejores portátiles baratos de su categoría que puedes comprar ahora mismo.

Hasta hace unos días el Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 estaba disponible por 449 euros (PVPR de 579 euros), pero actualmente está disponible por 399 euros en Amazon. No hace falta decir que es un precio muy atractivo para un portátil que tiene reseñas muy positivas y una nota media de 4,4 estrellas sobre 5. Ahora bien, lo mejor viene a continuación, y es que tiene unas especificaciones técnicas que no te dejarán indiferente.

Hazte con el Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 al mejor precio en Amazon

Este portátil viene sin sistema operativo Lenovo

Si en tu día a día usas el ordenador para editar documentos de todo tipo, ver películas, navegar por Internet y llevar a cabo otras tareas donde no hace falta un portátil con una tarjeta gráfica dedicada, el Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 es más que suficiente. No solo tiene una pantalla Full HD de 15 pulgadas con biseles estrechos en sus cuatro lados, sino también un procesador Intel Core i5-13420H de 8 núcleos que te sorprenderá por su rendimiento. Junto al procesador encontramos 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB. Esta configuración hace posible que puedas trabajar sin ningún problema con varios programas abiertos.

Para ser un equipo muy fino no está nada mal a nivel de conectividad. Este portátil tiene x2 USB 3.2 Gen 1, x1 USB 3.2 tipo C Gen 1, x1 HDMI 1.4, x1 conector combinado para auriculares y micrófono, x1 lector de tarjetas, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6. En el apartado de audio incorpora x2 altavoces de 1,5 vatios con Dolby Audio. Por otro lado, y pasando al sistema operativo, decir que no está incluido. Esto quiere decir que, si finalmente compras este portátil, tendrás que instalar Windows 11 por tu cuenta. La imagen ISO la puedes descargar desde la web de Microsoft.

Lenovo suele ser sinónimo de calidad y esto es algo que se cumple en el Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8. Así que, si buscas un portátil que sea bueno y barato, te recomendamos que lo añadas a la cesta antes de que finalice o sea agote esta oferta.

