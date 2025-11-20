El iPhone 16e cae de precio en Amazon: aprovecha su mínimo histórico

Encontrar un iPhone de última generación por debajo de la barrera psicológica de los 600 euros no es algo que ocurra a menudo. Pues bien, en el momento de escribir estas líneas, Amazon ha tirado el precio del iPhone 16e por debajo de los 580 euros. Así que, si estabas esperando una nueva oportunidad para hacerte con este móvil a un precio mucho más competitivo, ha llegado el momento.

El iPhone 16e de 128 GB cuesta 709 euros en la web de Apple, pero está rebajado en Amazon a 579 euros (color blanco). Esto quiere decir que, si aprovechas esta oferta, será tuyo por 130 euros menos del precio de venta recomendado. Sin duda, es un buen momento para comprar este smartphone que es ideal para adentrarse en el ecosistema de Apple por su relación calidad-precio.

Ahorra 130 euros comprando el iPhone 16e en Amazon

No te dejes engañar por su etiqueta de precio más accesible, ya que este terminal no escatima en potencia bruta. En su interior encontramos el chip Apple A18, que ha demostrado ser potente y eficiente energéticamente. Garantiza un buen rendimiento en cualquier aplicación o videojuego. De hecho, puede mover juegos como Death Stranding y Resident Evil 4 Remake.

En el apartado fotográfico, este modelo demuestra por qué Apple sigue estando en los primeros puestos de los móviles con mejores cámaras. Su cámara principal hace fotos con un rango dinámico excelente y los vídeos que graba tienen una calidad asombrosa. Su sistema de cámaras está optimizado para sacar el máximo partido a cada situación, desde selfies hasta fotografías con poca luz, ofreciendo resultados de aspecto profesional sin que tengas que ser un experto en fotografía.

El diseño del iPhone 16e mantiene la elegancia minimalista y la calidad de construcción prémium característica de la marca. Además, su pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas se ve de escándalo. Apple ha hecho un buen trabajo con calibración de color. En este aspecto tampoco decepciona.

Considerando la longevidad y el alto valor de reventa que mantienen los productos de la Apple, adquirir el iPhone 16e por solo 579 euros es un acierto. Aprovecha esta oferta de Amazon y hazte con este smartphone antes de que se agote, no te arrepentirás.

