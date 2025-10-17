El MacBook Air con chip M4 es el portátil ideal para trabajar y ahora está tan barato que cuesta creerlo

A estas alturas del año no hay dudas de que Apple va a cerrar un año redondo, en el que hemos visto muchos lanzamientos interesantes hasta en ordenadores portátiles. El MacBook Air con chip M4, es un claro ejemplo de ello, ya que es una maravilla para productividad y lo mejor es que, en estos momentos, ya lo podemos encontrar mucho más barato.

Este portátil de Apple salió a la venta en los primeros meses del año por un precio recomendado de 1.199 euros y es una compra perfecta para quienes buscan un modelo potente para trabajar con programas exigentes o estudiantes. Además, ahora tiene un descuento total de 250 euros que nos permite conseguirlo a precio mínimo histórico de 949 euros en Amazon, al igual que en MediaMarkt.

Compra el portátil MacBook Air con chip M4 (2025) a precio mínimo

MacBook Air con chip M4 Apple

Este MacBook Air (2025) es uno de los últimos ordenadores portátiles que Apple ha lanzado al mercado y si por algo destaca es por combinar potencia, ligereza y autonomía. De hecho, como buen miembro de la familia Air, presume de un diseño ultradelgado que nos permite hasta llevarlo en una mochila o equipaje sin ocupar demasiado gracias a su grosor de 1,13 cm, además de que está fabricado en aluminio 100% reciclado y apenas pesa unos 1,24 kg.

Uno de los cambios más notables con respecto a la anterior generación está en su interior, ya que ahora los de Cupertino han apostado por instalar un chip M4 que no solo mejora la eficiencia y la potencia, sino que también es compatible con las nuevas funciones que trae Apple Intelligence, dándonos la posibilidad de mejorar nuestra productividad resumiendo textos o dar rienda suelta a nuestra creatividad creando imágenes con una breve descripción.

Por otro lado, al tratarse del modelo más básico de todos, nos encontramos con que dispone de una memoria unificada de 16 GB que es suficiente para multitarea y una unidad de almacenamiento SSD de 256 GB, la cual puede ser suficiente para usar unos pocos programas, aunque, en el caso de que necesitemos más espacio, podemos utilizar un disco duro externo sin problemas. Y todo funciona bajo un sistema operativo macOS Sequoia con actualizaciones al día para disfrutar de las últimas novedades como la interfaz Liquid Glass.

En cuanto al apartado visual, es cierto que no trae cambios revolucionarios de un año a otro, pero sigue siendo sobresaliente por la calidad que nos ofrece. Esto se debe a que monta una pantalla Liquid Retina de 13,6 pulgadas con una resolución de 2.560 x 1.664 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo máximo de 500 nits. Sin dejar de lado su amplia gama cromática P3 para mostrarnos colores muy vivos, su compatibilidad con HDR para ver unos tonos negros más profundos y que es capaz de soportar dos monitores externos con la tapa abierta, algo que antes no era posible.

A todo esto tenemos que añadirle un apartado de autonomía que es sobresaliente, pues lleva integrada una batería de polímero de litio de 53,8 Wh que nos brinda hasta 18 horas de reproducción de vídeoo 15 horas de navegación web. En otras palabras, aguanta toda una jornada completa de uso sin que tengamos que conectarlo a la corriente y, parar rematar, admite una carga rápida de hasta 70 W con el adaptador de corriente USB-C que se vende por separado.

Otros puntos a tener en cuenta de este modelo son que incluye una cámara FaceTime de 12 MP ideal para reuniones, cuatro altavoces con audio espacial, un puerto de carga MagSafe 3, Wi-Fi 6E para navegar a una alta velocidad, Bluetooth 5.3 para usar dispositivos externos o de la marca como auriculares y dos puertos Thunderbolt 4. Todo eso lo convierten en uno de los portátiles más completos para productividad y, por el precio que tiene ahora, es una ganga.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.