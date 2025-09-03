Potencia, seguridad y resistencia: el patinete que va más allá del asfalto

Estarás de acuerdo conmigo en que moverse por la ciudad en patinete eléctrico dejó de ser una moda pasajera y para muchos se ha convertido en la forma más cómoda de ir a trabajar, a clase, al gimnasio o a hacer pequeños recados. Pero lo que antes era un vehículo pensado para el asfalto liso, ahora ha evolucionado hacia un concepto mucho más versátil.

Cada vez más usuarios piden modelos que no se queden cortos en potencia ni en autonomía, y que también sean capaces de responder fuera de la ciudad, en caminos de tierra o en terrenos irregulares. Eso promete el iScooter iX4, un modelo diseñado para quienes quieren un patinete capaz de adaptarse a todo.

Después de echar un vistazo a la web de iScooter hemos podido comprobar que este modelo tiene un precio oficial de 628 euros. Ahora mismo, en MediaMarkt cuesta 568 euros, mientras que en Amazon baja hasta los 529 euros. La mejor oferta la tenemos en AliExpress donde, tras aplicar el cupón ESCD40 podemos comprar este patinete por 329 euros. Son 300 euros de descuento, algo que no se ve todos los días. Para que lo veas, así ha quedado mi cesta:

Es un muy buen descuento fruto de esta campaña de AliExpress que nos está dejando chollos realmente interesante y de la que nos estamos haciendo especial eco esta semana. En ella podemos utilizar más cupones, como estos:

iScooter iX4: un patinete que multiplica posibilidades

Está claro que el iScooter iX4 no es un patinete urbano al uso. Su construcción, en aleación de aluminio, y su plataforma ancha y antideslizante transmiten seguridad desde el primer vistazo. Está preparado para soportar hasta 150 kilos de carga y, a pesar de su robustez, se pliega en tres sencillos pasos, reduciendo su tamaño lo suficiente como para que puedas guardarlo en un maletero o en casa sin que ocupe demasiado espacio.

El corazón de este iX4 es su motor de 800 W que le permite alcanzar velocidades de hasta 45 km/hora en entornos privados, aunque viene limitado de fábrica a 25 km/hora para adaptarse a la normativa vigente y que no te metas en problemas. Esta cifra, además de colocarlo por encima de muchos modelos urbanos, le da fuerza suficiente como para afrontar pendientes de hasta un 25% sin perder estabilidad. Con él, la aceleración es inmediata, tanto en ciudad como fuera de ella, cuando se necesita un extra de empuje en caminos irregulares.

Otro de sus puntos fuertes es su batería, que promete una autonomía de hasta 45 km por carga. En la práctica, significa que podrás utilizarlo durante varios días segundos para trayectos urbanos moderados, sin necesidad de enchufarlo a diario. La carga completa tarda entre 6 y 8 horas, así que podrás dejarlo cargando por la noche. Y no te preocupes, porque tiene un sistema de gestión inteligente que protege frente a sobrecargas y prolonga la vida útil de la batería.

Donde realmente se nota su carácter todoterreno es en su sistema de suspensión y en sus neumáticos de 10 pulgadas. Son características que suavizan baches, adoquines y terrenos de tierra, aportando una conducción más cómoda y estable, incluso a altas velocidades. Como en los coches, sus neumáticos cuentan con un dibujo profundo que mejora la tracción en superficies húmedas. La seguridad viene de la mano de su triple frenado, presente en el disco delantero, disco trasero y en forma de freno electrónico. Nos garantiza una respuesta rápida incluso en situaciones de emergencia. También tiene un faro delantero LED, luz trasera de freno, intermitentes y luces laterales.

El manillar incluye una pantalla LED a color que muestra información sobre la velocidad, el nivel de batería o el modo de conducción que estés utilizando de entre los tres disponibles. Es ideal para quien quiere un patinete para usar a diario en la ciudad, pero con la libertad de poder salir del asfalto cuando lo necesiten. Y, al precio que tiene ahora, se convierte en una de las mejores opciones del mercado.

