Más allá de sus características, este portátil Lenovo que está en oferta te sorprenderá por su precio

Lenovo no es una marca del montón cuando hablamos de portátiles, y es que tiene equipos que están muy bien valorados como los de la serie ThinkPad. No obstante, en esta ocasión todo el protagonismo es para el Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8, un equipo para productividad que tiene un precio muy competitivo y reseñas mayormente positivas.

Como hemos mencionado en más de una ocasión, no es necesario gastar una fortuna en un portátil que se usará principalmente para ofimática, navegación web y entretenimiento. Para este propósito, el Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 es ideal. Pues bien, ahora puedes adquirir este portátil en Amazon por tan solo 679 euros. Teniendo en cuenta que su precio recomendado es de 849 euros, supone un ahorro de 170 euros.

Un portátil asequible que ofrece un buen rendimiento

Este portátil tiene un teclado de tamaño completo Lenovo

A nivel de características, es un equipo bien equilibrado. El Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 cuenta con una pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas que cumple con las expectativas para un dispositivo de su categoría. También da la talla a la hora de ver películas/series, además está acompañada por dos altavoces de 1,5 vatios con Dolby Audio.

En términos de rendimiento, permite trabajar con varios programas abiertos sin que afecte al rendimiento, y aquí tiene mucho que ver el procesador Intel Core i7-13620H de 10 núcleos y los 16 GB de RAM. La capacidad de almacenamiento tampoco es un problema, lleva un SSD de 1 TB. Y si te preguntas qué pasa con la conectividad, aquí tampoco decepciona. Este portátil cuenta con dos USB 3.2 tipo A Gen 1, un HDMI 1.4, un conector para audio, un USB 3.2 tipo C Gen1, un lector para tarjetas SD, Bluetooth y Wi-Fi 6.

Si en tus ratos libres te gusta jugar a videojuegos, aunque este portátil no es gaming, puede mover muchos juegos indie. Ahora bien, para jugar a títulos triple A, tendrás que hacerlo a través de Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW u otra plataforma de juego en la nube. Para mayor comodidad, puedes conectar un mando, ya sea por cable o por Bluetooth.

Por sus características, el Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 es uno de los mejores portátiles para estudiar y trabajar que puedes comprar ahora mismo por menos de 680 euros. Además, al contrario que otros equipos, este viene con Windows 11 Home preinstalado, por lo que no hay que comprar la licencia.

