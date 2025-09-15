Por menos de 130 euros, este móvil POCO es una de las mejores opciones que hay ahora mismo

Sin duda, el POCO C85 es una de las opciones más atractivas dentro de la gama baja, sobre todo por su relación prestaciones-precio. Estamos hablando de un móvil que salió a la venta a principios de septiembre de 2025, así que lleva pocos días a la venta. Si quieres cambiar de smartphone y tienes un presupuesto muy ajustado, entonces te recomendamos que le eches un vistazo, puede que te interese.

Aunque su precio de venta recomendado es de 169,99 euros para la versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, actualmente se puede conseguir por solo 129,90 euros en Amazon y 129,99 euros en la web de Xiaomi. Esta oferta puede finalizar en cualquier momento, así que, si finalmente decides comprarlo, será mejor que lo añadas a la cesta lo antes posible. Por cierto, está disponible en tres colores: negro, verde y morado.

Un buen móvil de gama baja con un precio irresistible

Este móvil está disponible en tres colores POCO

Este móvil destaca por su enorme pantalla de 6,9 pulgadas, y esto hace que sea ideal para navegación web, ver videos o jugar. Si bien su resolución es de 1.600 x 720 píxeles, la calidad de imagen es más que correcta. Cabe destacar que, pese a ser un smartphone muy barato, el panel tiene una tasa de refresco de hasta 120 Hz, algo poco común en terminales de este precio.

En su interior encontramos el procesador MediaTek Helio G81 Ultra, que, sin ser un chip de gama media, ofrece un rendimiento más que aceptable. Además, la posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante una tarjeta microSD es otro punto destacable. En este sentido, si eres de lo que guarda muchas fotos y vídeos, no tendrás problemas de espacio.

En el apartado fotográfico, el POCO C85 monta una cámara principal de 50 megapíxeles que, para su rango de precio, los resultados son más que decentes en condiciones de buena luz. En el frontal hay una cámara frontal de 8 megapíxeles para selfies y videollamadas.

Si hay algo que realmente lo diferencia de otros modelos de su categoría es su batería: con 6.000 mAh, es capaz de aguantar hasta dos días de uso moderado. Además, cuenta con carga rápida de 33 vatios, algo que no siempre se ve en móviles baratos. A nivel de sistema operativo viene con HyperOS 2, basado en Android.

Comparado con otros móviles de gama baja, como el Redmi 13C o el Realme C55, el POCO C85 ofrece una serie de ventajas: pantalla más grande y una batería de mayor capacidad. Si a esto le sumamos que ahora esta disponible por menos de 130 euros, se convierte en una opción muy atractiva para quienes buscan un smartphone económico. Así que, no podemos hacer otra cosa que recomendarlo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.