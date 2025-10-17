Por menos de 36 euros, difícil encontrar unos auriculares a la altura de estos JBL con hasta 57 horas de autonomía

Podríamos decir que el mercado está saturado de auriculares inalámbricos, pero si nos centramos en la gama baja, no todos cumplen con las expectativas y dejan mucho que desear. Si quieres ir a lo seguro y no jugártela, los JBL Tune 520BT son una opción muy interesante. Actualmente tienen más de 7.200 valoraciones en Amazon y las reseñas de los usuarios son mayormente positivas.

Antes de repasar sus características hablaremos de lo que para muchos es decisivo: el precio. Aunque su precio de venta recomendado en la web de JBL es de 59,99 euros, están disponibles por solo 35,32 euros en Amazon y 39,99 euros en MediaMarkt. Cabe mencionar que, a la hora de comprarlos, puedes elegir entre varios colores, y el descuento varía dependiendo del color.

Ahorra 24,64 euros comprando los JBL Tune 520BT en Amazon

Uno de los puntos fuertes de estos auriculares es que incorporan la tecnología JBL Pure Bass, que ofrece un sonido potente. Además, son compatibles con aplicación JBL Headphones, que permite a los usuarios personalizar el sonido a su gusto mediante un ecualizador, una función que no siempre se encuentra en modelos de este rango de precios. Dicha app está disponible para iOS y Android.

La autonomía es otro de los motivos que justifica su compra. La batería de los JBL Tune 520BT ofrece hasta 57 horas de reproducción con una sola carga, así que no tendrás usar el cargador durante varios días. También cuentan con carga rápida. 5 minutos de carga a través del conector USB tipo C son suficientes para tres horas más de uso.

El diseño, aunque sencillo y ligero, está enfocado en la comodidad y la portabilidad. Las almohadillas, suaves al tacto, junto con la diadema acolchada, permiten usarlos durante horas ya que apenas ejercen presión . A su vez, que sean plegables facilita guardarlos en cualquier mochila o bolso sin ocupar mucho espacio. A nivel de conectividad inalámbrica tienen Bluetooth 5.3. Por último, no está de más mencionar que cuentan con la función Voice Aware para gestionar cómodamente las llamadas.

A estas alturas, no cabe duda de que los JBL Tune 520BT son unos auriculares inalámbricos que realmente valen la pena. sobre todo ahora que se pueden conseguir por menos de 36 euros en Amazon. Si al final decides comprarlos, estamos seguros de que no te van a decepcionar.

