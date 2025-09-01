Este patinete eléctrico no entiende de límites: asfalto, cuestas o tierra, todo lo supera

Lo más habitual es pensar en un patinete eléctricos como una alternativa al metro o al coche en la ciudad. Son medios de transporte ágiles, prácticos y ligeros que están pensados para el día a día. Sin embargo, el panorama está cambiando. Cada vez son más los usuarios que buscan un patinete que no solo sirva para la rutina urbana, sino que también permita salir de ella.

De hecho, el patinete del que te quiero hablar hoy, el iScooter W9 nace con esa idea, la de ser un modelo que combina potencia, autonomía y robustez para conquistar tanto las calles como los caminos de tierra. Y si me he decidido a hablarte hoy de él es porque está de oferta en AliExpress donde, tras aplicar el cupón ESCD30 se queda en 365 euros. Te muestro mi cesta para que veas cómo ha quedado al introducir este cupón:

Tras echar un vistazo a la web de iScooter he podido comprobar que este patinete tiene un precio oficial de 628 euros. Es una cifra un poco rara que baja hasta los 545 euros en Carrefour y a los 535 euros en MediaMarkt. Ya ves que la diferencia de precio con respecto a AliExpress es bastante importante, ya que nosotros hablamos de ahorrarnos 263 euros, que se dice pronto. Aprovecho para decirte que no es el único cupón que puedes utilizar en esta campaña de AliExpress. En función del importe de tu compra, podrás elegir entre los siguientes el que te suponga un mayor ahorro:

iScooter W9: el patinete que rompe con lo urbano

En cuanto lo ves en directo, te llama la atención el aspecto robusto de este patinete. Está lejos del diseño estilizado de otros modelos pensados únicamente para la ciudad, y aquí encontramos un chasis reforzado, un manillar ancho con una pantalla digital incorporada y unas ruedas de 10 pulgadas y con un perfil grueso para poder enfrentarse a cualquier tipo de terreno. Eso sí, a pesar de ese aire todoterreno, es un patinete que se pliega en segundos para que lo puedas guardar o transportar con mayor comodidad.

La plataforma es ancha y antideslizante, pensada para que los pies descansen con firmeza incluso en trayectos largos. Además, incluye iluminación LED delantera y trasera, además de intermitentes, un detalle poco común y fundamental al conducir por calles transitadas o en situaciones con poca iluminación.

Mientras que la mayoría de los patinetes rondan entre los 250 W y los 500 W, el iScooter W9 monta un motor de 1000 W que lo lleva a otro nivel. Así, aunque está limitado a 25 km/hora para cumplir con la normativa europea, podría alcanzar los 45 km/hora. Ese extra de potencia también se traduce en una conducción más segura en entornos exigentes, ya que el motor mantiene el empuje en subidas y en terrenos irregulares donde otros patinetes podrían quedarse cortos.

Donde tampoco se queda corto es en su autonomía. Ofrece entre 35 y 45 km de autonomía por carga, más que suficiente para completar trayectos urbanos diarios. Ya sabes que es una cifra que dependerá del peso del conductor, del tipo de trayecto o del modo de conducción pero, en cualquier caso, será suficiente para ir y volver del trabajo o de la oficina. Por otra parte, la carga completa tarda entre 6 y 7 horas así que podrás dejarlo cargando mientras trabajas o por la noche.

A sabiendas de que la seguridad es prioritaria a la hora de echarse a la carretera, este patinete equipa un doble freno de disco, uno en cada rueda, lo que le permite llevar a cabo una frenada firme incluso en superficies algo complicadas. También tiene freno electrónico y doble absorción de impactos gracias a su suspensión delantera y trasera. Además, integra tres modos de conducción que te permitirán adaptarte a las necesidades del trayecto, ajustando tanto el consumo de energía como la respuesta del motor en función de tus necesidades.

Si buscas un modelo íntegramente para ciudad, quizá puedas ojear alguno más básico y económico. Pero si quieres uno capaz de poder con todo, de enfrentarse a distintos terrenos y de no dejarte tirado a la mínima de cambio, el iScooter W9 puedes ser justo lo que estás buscando ahora que está de oferta en AliExpress.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.