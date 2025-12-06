TV Samsung oferta
Oportunidad de oro para renovar tu TV: hazte con este Samsung QLED y ahórrate más de 200 euros
Si tienes poco espacio para un televisor de 50 pulgadas o más, esta Smart TV Samsung de 43 pulgadas podría interesarte. Tiene buenas características y, además, ahora está disponible a un precio muy atractivo en Amazon
Que la Semana de Black Friday de Amazon haya terminado no significa que no podamos seguir encontrando auténticos chollazos. Sin ir más lejos, el Samsung QLED Q8F, un televisor 4K UHD que tiene un precio recomendado de 599 euros, se encuentra ahora disponible por solo 379,99 euros. Estamos hablando de un descuento del 37 %, lo que supone un ahorro de 219,01 euros. Esto lo coloca en su precio mínimo histórico, una razón más para no dejarlo pasar.
Aunque hay muchos televisores de 43 pulgadas por menos de 390 euros, no todos igualan las características del Samsung QLED Q8F. Además, el fabricante coreano garantiza 7 años de actualizaciones del sistema operativo. Por lo tanto, este televisor no solo es una apuesta segura a corto y mediano plazo, sino también a largo plazo.
Una Smart TV de 43 pulgadas con una excelente relación calidad-precio
