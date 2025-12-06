Acceso

De compras Nuestra Elección

TV Samsung oferta

Oportunidad de oro para renovar tu TV: hazte con este Samsung QLED y ahórrate más de 200 euros

Si tienes poco espacio para un televisor de 50 pulgadas o más, esta Smart TV Samsung de 43 pulgadas podría interesarte. Tiene buenas características y, además, ahora está disponible a un precio muy atractivo en Amazon

La Smart TV Samsung QLED Q8F lleva Tizen OS
La Smart TV Samsung QLED Q8F lleva Tizen OSImagen de recurso generada con Gemini
Antonio Ferrer
Creada:
Última actualización:

Que la Semana de Black Friday de Amazon haya terminado no significa que no podamos seguir encontrando auténticos chollazos. Sin ir más lejos, el Samsung QLED Q8F, un televisor 4K UHD que tiene un precio recomendado de 599 euros, se encuentra ahora disponible por solo 379,99 euros. Estamos hablando de un descuento del 37 %, lo que supone un ahorro de 219,01 euros. Esto lo coloca en su precio mínimo histórico, una razón más para no dejarlo pasar.

Aunque hay muchos televisores de 43 pulgadas por menos de 390 euros, no todos igualan las características del Samsung QLED Q8F. Además, el fabricante coreano garantiza 7 años de actualizaciones del sistema operativo. Por lo tanto, este televisor no solo es una apuesta segura a corto y mediano plazo, sino también a largo plazo.

Una Smart TV de 43 pulgadas con una excelente relación calidad-precio

Dimensiones del Samsung QLED Q8F
Dimensiones del Samsung QLED Q8FSamsung

Uno de los principalres motivos para comprar esta Smart TV es su calidad de imagen. Al tener un panel con tecnología QLED los colores son vibrantes y el nivel de brillo más que aceptable. Sobre esto último, es superior al de los paneles LED tradicionales. Por otro lado, no está de más mencionar el procesador Q4 AI. Este chip utiliza inteligencia artificial para escalar cualquier contenido a resolución 4K.

Al estar hablando de un televisor Samsung no podía faltar el sistema operativo Tizen OS. Esto quiere decir que, si sueles ver películas y series, no tendrás ningún problema a la hora de acceder a las principales plataformas de streaming. Si te gustan los videojuegos, pero actualmente no tienes ninguna consola, podrás jugar a través de Xbox Cloud Gaming, siempre y cuando pagues la suscripción y tengas un mando Bluetooth que sea compatible. Y hablando de suscripción, incluye un mes de Xbox Game Pass Ultimate, por lo que tendrás acceso a una amplia variedad de videojuegos que podrás jugar en la nube.

En definitiva, por un precio de 379,99 euros, el Samsung QLED Q8F es una de las mejores opciones que hay ahora mismo si buscas un televisor de 43 pulgadas que sea asequible. Además, te recordamos que Samsung es el fabricante número uno de televisores a nivel mundial. Si decides comprarlo, te recomendamos añadirlo a la cesta cuanto antes, ya que esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas