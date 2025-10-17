Parece un cuadro, pero en realidad es un altavoz que ofrece un sonido premium y está rebajado más de un 50%

Hemos visto y probado todo tipo de altavoces Bluetooth, desde más grandes hasta más pequeños, pero ninguno nos ha parecido tan original como este Samsung Music Frame HW-LS60D/ZF, el cual puede confundir cualquier persona con un simple cuadro hasta que empiece a sonar, porque ahí es donde marca la diferencia. Y lo mejor de todo es que ahora podemos encontrarlo rebajado a lo grande para darle un toque diferente a nuestro hogar y sacarle incluso más partido a nuestra televisión.

Este original altavoz de Samsung salió a la venta el año pasado por un precio recomendado de 499 euros, aunque en estos momentos está disponible por debajo de la mitad de su precio gracias a un descuento total de 279 euros que nos permite añadirlo a nuestra cesta de la compra por apenas unos 220,15 euros en Amazon. Y como alternativa de compra, ya te adelanto que en PcComponentes está prácticamente por el mismo precio, mientras que en la tienda oficial de la marca se vende por unos 249 euros y en MediaMarkt por 299 euros.

Compra el altavoz Samsung Music Frame HW-LS60D/ZF al mejor precio

Samsung HW-LS60DZF Music Frame Samsung

El Samsung Music Frame HW-LS60D/ZF es el altavoz más original que hemos visto nunca. A simple vista nos sorprende por su diseño innovador, pues simula la apariencia de un cuadro decorativo para que podamos colocarlo de una manera discreta sobre un mueble o directamente en la pared. Este modelo viene con la imagen de un tocadiscos, aunque adicionalmente podemos añadirle Art Panels para personalizar tanto color del marco como la imagen que aparece a nuestro gusto, los cuales se venden por separado. De todas formas, siempre tenemos la opción de imprimir una imagen que nos te guste y sobreponerla para ahorrarnos ese gasto extra.

A nivel sonoro, la apariencia también nos engaña y es una auténtica maravilla. Esto se debe a que integra dos woofers, dos tweeters y dos altavoces de rango medio para ofrecernos un audio de primerísimo nivel, el cual es muy equilibrado y se expande por todas las direcciones. Sin pasar por alto que soporta Dolby Atmos para disfrutar de un sonido 3D muy envolvente.

Por otro lado, cabe mencionar que dispone de varias tecnologías avanzadas como SpaceFit Sound Pro, que analiza automáticamente la acústica de la habitación en la que lo hemos colocado con el fin de ajustar los parámetros de sonido y asegurarnos la mejor calidad. Mientras que la función Active Voice Amplifier se encarga de aumentar el volumen de las voces cuando detecta que hay bastante ruido ambiente, garantizándonos siempre una claridad excepcional.

Sin olvidarnos de que, gracias a su conectividad Wi-Fi y Bluetooth, podemos conectarla hasta con un televisor de Samsung para sacarle mucho partido, ya que es compatible con una función Q-Symphony que sincroniza el audio y con Adaptive Sound para adaptar el audio según el contenido que estemos viendo. Olvídate de las configuraciones manuales.

A todo lo anterior tenemos que sumarle que funciona con Chromecast, Spotify Connect y AirPlay 2, además de que tiene otra novedosa función Tap Sound que nos permite reproducir música con solo acercar el teléfono y darle un toque al altavoz gracias a la tecnología NFC. Y para rematar, se puede controlar de manera más inteligente con Alexa y Google Assistant.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.