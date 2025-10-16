Las fotos del móvil a papel en segundos con esta mini impresora de Kodak que ahora sale más barata con cupón

Como ya hemos comentado varias veces, la demanda de las cámaras retro ha incrementado notablemente en el último año. Aunque actualmente no es necesario tener una cámara tipo Polaroid para tener tus fotos en papel al momento, ya que existen impresoras portátiles, las cuales son un regalo perfecto para quienes disfrutan guardando recuerdos de sus viajes o momentos especiales.

Y de entre todos los modelos que nos encontramos, esta Kodak Mini 2 Retro es nuestra gran recomendación, tanto por la calidad que ofrece como por el precio que tiene, pues ahora sale más barata con cupón.

Este pack de la impresora portátil de la popular marca Kodak se estaba vendiendo recientemente por unos habituales 99,99 euros, aunque si te das prisa y aplicas el cupón '9OSHSMC4XXOI' durante el proceso de compra, podrás conseguirla por unos 89,99 euros en Amazon, saliendo así mucho más barata que si compras todo lo que incluye por separado.

Compra la impresora portátil Kodak Mini 2 Retro más barata

Kodak Mini 2 Retro Kodak

La Kodak Mini 2 Retro es la mejor alternativa a cualquier cámara instantánea, ya que se trata de una impresora portátil que nos da la posibilidad de obtener en papel, y en cuestión de segundos, esas fotografías que hemos sacado con nuestro propio teléfono. Al más puro estilo retro, como su propio nombre indica. Y para que podamos llevarla a todas partes, cuenta con un diseño ultracompacto que nos permite meterla hasta en el bolsillo de un pantalón o chaqueta, pues tiene unas dimensiones de 133 x 25 x 76 mm y un ligero peso de 200 gramos.

Por otro lado, la gran diferencia con respecto a otros modelos que podemos encontrar en el mercado está en la calidad de su impresión, que es excelente. Esto se debe a que utiliza una tecnología 4PASSde impresión por sublimación, la cual se caracteriza por imprimir la foto en cuatro capas de color (amarillo, magenta y cian), y al final añade una capa de protección que no solo evita que dejemos huellas, sino que también las hace resistentes a la humedad, agua y polvo. ¿El resultado? Unas fotografías llenas de color, con un gran nivel de detalle y con una gran resistencia al desgaste.

Llegados a este punto, quizá te preguntes cómo es posible imprimir desde el móvil, y esto se debe a que esta mini impresora viene con conectividad Bluetooth. Usarla es muy sencillo, tan solo debemos de descargar la app Kodak Photo Printer en nuestro teléfono (iOS o Android), conectarnos a la impresora siguiendo los pasos que aparecen en pantalla y seleccionar las fotos que queremos en papel. Asimismo, desde la propia aplicación podemos hacer diferentes retoques, como añadir o quitar márgenes, agregar texto o aplicar filtros, entre otras cosas.

Hay que destacar que las fotos impresas tienen un tamaño 53 x 86 mm, siendo ideal para poner varias en la misma página de un álbum o incluso llevarlas en la funda del móvil, además de que incorpora una batería recargable de 620 mAh que da para bastantes usos. Sin olvidarnos de que utiliza cartuchos que combinan tinta y papel fotográfico en uno solo, lo que hace la impresión mucho más fácil. De hecho, este pack viene con un cartucho de tinta con 8 hojas y dos paquetes adicionales de 30 hojas, sumando un total de 68 hojas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.