El POCO F7 acaba de llegar y ya deslumbra por su equilibrio: potencia, pantalla y autonomía

Es una realidad que, en el mercado de los móviles, cada vez cuesta más destacar, y parece que a veces solo lo consiguen ciertas marcas y modelos. Por eso agradezco cuando aparece un móvil que no busca llamar la atención con grandes innovaciones que probablemente no usaremos, pero que hace las cosas bien, muy bien. Y eso es justo lo que nos interesa en nuestro día a día.

Por eso ha llamado especialmente mi atención este Xiaomi POCO F7 porque, por lo que he investigado acerca de él, es un móvil que convence en todos los aspectos. También por su precio, y me parece importante decirlo. Porque no todos nos vamos a gastar mil euros en un móvil, a veces buscamos uno por debajo de los 400 euros, y es donde se sitúa este POCO. Lleva solo una semana en el mercado y ya lo podemos conseguir por debajo de su precio. De hecho, aunque marca 399,90 euros, podemos conseguir 10 euros de descuento extra en la cesta, tal y como puedes ver aquí:

Así que nos llevaremos por 389 euros un móvil que tiene un precio oficial de 449,99 euros, tal y como puedes comprobar en la tienda de Xiaomi. Y lo estaremos comprando en Amazon, con todo lo que eso supone a nivel de garantías y atención al cliente. No olvides que pronto comenzará el Prime Day 2025 y que serán cuatro días de ofertas exclusivas para clientes Prime. Si todavía no eres Prime, estás a tiempo de suscribirte por 49,90 euros al año o 4,99 euros al mes.

Xiaomi POCO F7: un estreno pensado para triunfar

No podemos negar que es un móvil que impone y que ya llama la atención por su diseño. Es un dispositivo grande y robusto, con la trasera de cristal, los marcos de aluminio y, en definitiva, ese aspecto premium y diferenciador que muchos buscamos a la hora de elegir nuevo móvil. Además, el hecho de que cuente con certificación IP68 nos da una mayor tranquilidad a la hora de utilizarlo, ya que es resistente al agua, al polvo y a la arena.

Si hablamos de su pantalla, podemos afirmar que Xiaomi ha querido dar un paso adelante en el panel de este POCO, y lo ha conseguido. Precisa un panel AMOLED de 6,83 pulgadas que ofrece una resolución 1,5K. Así que tenemos una pantalla grande y con bien nivel de detalle y definición, ideal para ver contenido multimedia. Su tasa de refresco alcanza los 120 Hz y su brillo máximo de 3200 nits conseguirá que se vea bien en cualquier condición de iluminación, también en exteriores y en días soleados. Por cierto, la pantalla está protegida por Gorilla Glass 7i, que le asegura vidas extra.

En términos de rendimiento, podemos hablar de una interesante novedad, ya que viene con el procesador Snapdragon 8s Gen 4. Este chip, pensado para la gama alta, garantiza una muy buena fluidez tanto en la multitarea como ante aplicaciones exigentes. Hablamos de potencia y velocidad en una combinación con 12 GB de RAM y con 256 GB de almacenamiento interno. Si este almacenamiento te sabe a poco -que no debería- también tienes disponible la versión de 512 GB por 50 euros más.

En cuanto al sistema fotográfico, este POCO F7 sigue apostando por una doble cámara trasera, prescindiendo de sensores prescindibles. Su cámara principal lleva el sello de Sony, tiene 50 megapíxeles de resolución y estabilización óptica de imagen. Le acompaña un ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 20. En conjunto, es un sistema completo y versátil al que le sacarás el máximo partido en cuanto aprendas a dominar su app, que trabaja con IA para ofrecer los mejores resultados.

Y casi me he dejado lo mejor para el final porque este nuevo móvil de Xiaomi viene con 6500 mAh de batería, una cifra muy poco común y que ya quisieran móviles mucho más caros. Permite alcanzar los 2 días de autonomía y, gracias a su carga rápida de 90 W, sus tiempos de carga son muy buenos, devolviendo una batería completa en menos de una hora. Todo está bien en este móvil, incluso su precio ahora que lo podemos comprar todavía más barato de lo habitual.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.