QLED de 65 pulgadas, con Dolby Audio, Chromecast, la calidad de Xiaomi y más de 100 euros de descuento

Comprar un nuevo televisor ya no es como antes. Ahora no basta con que tenga una pantalla grande que se ajuste a lo que buscamos, también queremos que nos asegure nitidez en cada escena, unos colores que realmente sean fieles a la realidad, un sonido que no parezca enlatado y un sistema inteligente que simplifique la experiencia, no que la complique. Por suerte, en la Vuelta al Cole de AliExpress hemos encontrado un modelo que parece cumplir con todo lo que se le podría pedir, y lo hace a un precio muy interesante.

Me refiero a la Xiaomi TV A Pro 65 2025, una propuesta pensada para quienes queremos disfrutar de nuestro contenido en pantalla grande, pero sin tener que hipotecar el salón. Ahora la podemos comprar por 467 euros si utilizamos el cupón A4AESBS60 en el momento de hacer nuestra compra. Y no está nada mal el descuento porque, si echamos un vistazo a la tienda de Xiaomi, podemos comprobar que este modelo tiene un precio oficial de 599 euros. Ya ves que si hablamos de relación calidad-precio, parece que Xiaomi sigue sin tener competidores.

Si la podemos conseguir a este precio, es gracias a esta campaña de AliExpress en la que, a muchas de las ofertas disponibles, podemos sumar un descuento extra gracias a alguno de estos cupones:

A4AESBS60 : 60 euros de descuento por compras superiores a 429 euros

: 60 euros de descuento por compras superiores a 429 euros A4AESBS55 : 55 euros de descuento por compras superiores a 349 euros

: 55 euros de descuento por compras superiores a 349 euros A4AESBS45 : 45 euros de descuento por compras superiores a 269 euros

: 45 euros de descuento por compras superiores a 269 euros A4AESBS35 : 35 euros de descuento por compras superiores a 199 euros

: 35 euros de descuento por compras superiores a 199 euros A4AESBS25 : 25 euros de descuento por compras superiores a 139 euros

: 25 euros de descuento por compras superiores a 139 euros A4AESBS15 : 15 euros de descuento por compras superiores a 99 euros

: 15 euros de descuento por compras superiores a 99 euros A4AESBS10 : 10 euros de descuento por compras superiores a 69 euros

: 10 euros de descuento por compras superiores a 69 euros A4AESBS05 : 5 euros de descuento por compras superiores a 30 euros

: 5 euros de descuento por compras superiores a 30 euros A4AESBS03 : 3 euros de descuento por compras superiores a 15 euros

: 3 euros de descuento por compras superiores a 15 euros A4AESBS02: 2 euros de descuento por compras superiores a 10 euros

Xiaomi TV A Pro 65 2025: cine en casa a un precio imbatible

Con 65 pulgadas y un marco metálico ultrafino, esta Xiaomi transmite sensación de modernidad y amplitud desde el primer vistazo. Esa concepto de "pantalla infinita" que carece de biseles busca una mayor inmersión visual que reduzca al mínimo las distracciones. Por supuesto, es compatible con el sistema de montaje VESA por si prefieres anclarla a la pared, y por su diseño quedará bien en cualquier estancia, independientemente de su decoración.

Lo primero que notarás al encenderla es que no monta un panel cualquiera. La experiencia QLED 4K UHD eleva la experiencia visual con una paleta de colores mucho más rica y precisa, capaz de alcanzar un 92% del espacio DCI-P3. Esto significa que cada escena se mostrará con más matices y realismo. Tiene compatibilidad con HDR10 y HLG para que puedas apreciar contrastes más marcados y un mayor nivel de detalle tanto en las escenas más oscuras como en las más luminosas. Su tasa de refresco de 60 Hz suaviza los movimientos, reduciendo el desenfoque de las escenas rápidas, garantizando una fluidez suficiente para cine, deporte o videojuegos.

El sistema de audio suma 20 W al incorporar dos altavoces de 10 W cada uno, con soporte para Dolby Audio, DTS-X y DTS Virtual:X. Todas estas palabras extrañas quieren decir que, incluso sin añadir una barra de sonido como la Samsung HW-S60D/ZF de la que hemos hablado otras veces, puedes disfrutar de un escenario sonoro envolvente y con cierta tridimensionalidad. Es verdad que, en la práctica, los graves no llegan a los niveles de un subwoofer dedicado, pero los diálogos son claros y la separación de frecuencias más que suficiente para el día a día.

Bajo el capó, la Xiaomi TV A Pro 65 monta un procesador A55 con 2 GB de RAM que te permitirá navegar por menús y abrir apps rápidamente. Además, utiliza Google TV como sistema operativo, lo que significa que tendrás acceso a infinidad de aplicaciones a través de Google Play. Podrás tener en tu televisor, y a golpe de clic, Netflix, Prime Video, Disney+ y mucho más. También integra Chromecast para que puedas compartir contenido directamente desde tu móvil.

En el apartado inalámbrico, este modelo cuenta con WiFi y bluetooth para que puedas conectar mandos, auriculares o altavoces sin complicaciones. Y, en cuanto a conexiones físicas, ofrece HDMI, USB, Ethernet, salida óptica... Vamos, todo lo que necesitas y un poco más. Y al precio que tiene ahora, es el claro ejemplo de que no necesitas gastar una fortuna para disfrutar de una experiencia visual de alto nivel.

