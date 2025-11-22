El ratón ergonómico Logitech que cuida tu muñeca, ahora está rebajado 30 euros

Acceso

Tienes una nueva oportunidad para hacerte con el Logitech Lift por menos de su precio habitual. Estamos hablando de un ratón vertical inalámbrico que ha sido aprobado por expertos

El ratón Logitech Lift funciona con una pila AALogitech
Si pasas muchas horas trabajando frente al ordenador, es muy recomendable tener un ratón que sea lo más ergonómico posible, como el Logitech Lift. No es la primera vez que hablamos de este ratón vertical inalámbrico, ni será la última, ya que tiene más de 9.300 valoraciones en Amazon, reseñas muy positivas y una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5. Sin lugar a dudas, es uno de los mejores ratones de su categoría.

El Logitech Lift, cuyo precio recomendado es de 81,99 euros, está disponible en Amazon por tan solo 51,26 euros, mientras que en la web de Logitech, donde también tiene descuento, cuesta 69,99 euros. Aunque no sea el precio más bajo de la historia, sigue siendo una oportunidad que no puedes dejar pasar, no todos los días se encuentra por menos de 52 euros.

Logitech Lift, el ratón perfecto si valoras la comodidad

Este ratón se agarra en un ángulo de 57 grados, lo que cambia por completo la postura de tu brazo. Esta inclinación vertical imita un apretón de manos natural, eliminando la torsión de la muñeca. A diferencia de otros ratones ergonómicos que resultan demasiado voluminosos, el Logitech Lift está diseñado para manos pequeñas y medianas. Su superficie cuenta con una textura suave y un soporte dedicado para el pulgar, permitiendo que la mano repose relajada durante toda la jornada.

Otras características que no está de más mencionar son sus clics silenciosos, perfectos para mantener la concentración mientras trabajas. Además, incorpora la SmartWheel, una rueda de desplazamiento inteligente que ofrece suavidad y precisión. También cuenta con botones personalizables a través del software Logi Options+.

A nivel de conectividad, se puede conectar mediante Bluetooth o usando el receptor Logi Bolt que viene en la caja. En cuanto a compatibilidad, este ratón funciona en Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS y GNU/Linux, por lo que podrás usarlo independientemente del sistema operativo que uses habitualmente.

Ratones ergonómicos hay muchos, pero de una marca tan reconocida como Logitech, más bien pocos. Llegados a este punto, si tenemos en cuenta sus características y precio actual, no podemos más que recomendarlo. Es una gran compra, incluso pensando a largo plazo.

