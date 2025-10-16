El pequeño gran Samsung, con 335 euros de descuento: Snapdragon 8 Elite, Dynamic AMOLED y 12 GB de RAM

Hubo un tiempo en que los móviles pequeños eran la norma, no la excepción. En el que bastaba una mano para responder, escribir o hacer una foto, sin que el dispositivo pareciera una tablet. Hoy, en medio de pantallas gigantes y cifras cada vez más exageradas, sigue habiendo fabricantes que nos recuerda que el equilibrio siempre es una buena opción y que más grande no tiene que significar mejor.

Uno de ellos es Samsung, y una de sus propuestas más ambiciosas, el Samsung Galaxy S25. Se trata de un móvil compacto pero que no sacrifica potencia ni cámara. Es verdad que tiene un precio oficial de 909 euros, tal y como puedes ver en la web de Samsung, que lo coloca en la gama alta. Pero, por suerte, ya lo podemos encontrar bastante rebajado. Y, buscando, lo he encontrado en AliExpress por 574 euros, lo que supone un descuento de 335 euros respecto a ese precio oficial. Para conseguirlo tan rebajado deberás usar el cupón AEES25 en el momento de hacer tu compra.

Si podemos usar este cupón es gracias a la campaña Día de Marcas que, además de tener miles de artículos rebajados a precios muy jugosos, pone a nuestra disposición una serie de cupones de descuento que podemos utilizar en nuestras compras para que el descuento sea mayor todavía. Estos son los cupones activos ahora mismo:

AEES25 : 25 euros de descuento en compras iguales o superiores a 209 euros

: 25 euros de descuento en compras iguales o superiores a 209 euros AEES12 : 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 109 euros

: 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 109 euros AEES08 : 8 euros de descuento en compras iguales o superiores a 69 euros

: 8 euros de descuento en compras iguales o superiores a 69 euros AEES04: 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 35 euros

Samsung Galaxy S25: el compacto que vuelve a tener sentido

No te voy a engañar, yo agradezco que este sea un móvil compacto, porque estoy harta de pantallas que se acercan a las 7 pulgadas, que quieren parecer tablets y no caben en el bolsillo. El cuerpo del S25 se adapta a la mano con naturalidad, siendo especialmente cómodo. Pero no te dejes engañar por su tamaño, que está muy lejos de transmitir fragilidad. Piensa que está protegido por Gorilla Glass Victus 2 y que cuenta con certificación IP68 que lo hace resistente al agua y al polvo.

Samsung lleva años dominando el terreno de las pantallas, y este modelo lo demuestra. Monta un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz. Con esta combinación, la experiencia visual es impecable. Ofrece colores vivos pero realistas, un contraste excelente y un brillo máximo de 2600 nits para que puedas leer bajo el sol. Lo más importante es que se siente fluida y que cada desplazamiento tiene esa ligereza visual que hace que todo parezca más rápido.

Para hablar de su rendimiento, tenemos que hablar del Snapdragon 8 Elite, concretamente de una versión optimizada para Samsung que ofrece potencia de sobra para todo: multitarea, edición, fotografía e incluso juegos exigentes. Combinado con 12 GB de RAM y con 128 GB de almacenamiento, el rendimiento es estable, rápido y silencioso. Es un móvil fluido para el que Samsung ha garantizado actualizaciones durante 7 años, algo que marca la diferencia en una compra a largo plazo.

En cuanto a sus cámaras, monta un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen. Se encarga de capturar imágenes equilibradas, con un nivel de detalle que sorprende en un dispositivo tan pequeño. Ten en cuenta que la IA integrada se encarga de ajustar el color, la exposición y el contraste, lo que mejora el resultado. Le acompaña un teleobjetivo de 10 megapíxeles con un zoom óptico 3x y un gran angular de 12 que amplía la escena pero sin deformarla. La cámara frontal de 12 megapíxeles mantiene bien el tipo con los selfies. No tendrás que preocuparte por nada. Simplemente apuntas, disparas y obtienen una muy buena imagen lista para compartir.

Con 4000 mAh su batería podría parecer limitada, pero la autonomía del Galaxy S25 sorprende por cómo gestiona la energía. Gracias a la eficiencia de su procesador y la pantalla LTPO, podrá alcanzar el día y medio de autonomía. Y su carga rápida de 45 W recupera el 50% en menos de media hora.

En este móvil todo está donde debe estar, todo funciona con suavidad. Y su tamaño, lejos de ser un obstáculo, lo convierte en una virtud. Puedes escribir con una mano, guardarlo en el bolsillo del pantalón y usarlo sin esfuerzo. No quiere ser un ladrillo y, aun sin serlo, no se queda corto en nada.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.