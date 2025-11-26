La smart TV barata que más te recomiendo este Black Friday: se ve casi igual de bien que una OLED y cuesta muchísimo menos

Si lo que quieres es disfrutar de la mejor calidad de imagen en el salón de tu casa, los televisores OLED son imbatibles, aunque su precio suele dispararse. Por eso mismo, mirando alternativas más accesibles para cualquier persona, esta TCL 50Q6C ya te adelanto que no tiene demasiado que envidiar. Es de esos modelos que se ve y se escucha tan bien que sorprende, y más en estos momentos, ya que está con una gran rebaja.

Esta televisión de TCL pertenece a la nueva gama y es de lo mejorcito en relación calidad-precio que hemos visto este 2025. Y aunque llegó a Amazon por un precio recomendado de 499 euros hace tan solo unos meses, ahora en las rebajas del Black Friday podemos encontrarla con un descuento de 100 euros que la deja por unos ajustados 399 euros, es decir, a su precio más bajo.

Compra esta espectacular televisión TCL 50Q6C al precio más bajo

Dejando a un lado la gran rebaja que tiene, esta TCL 50Q6C es una televisión que si por algo destaca es por su maravillosa calidad de imagen. El secreto está en que su pantalla de 50 pulgadas, y no porque sea ultrafina y sin bordes, sino porque hace uso de una tecnología QD‑Mini LED, en la que la marca es pionera.

Esta surge de la combinación de las tecnologías QLED y Mini LED para que podamos disfrutar de escenas tan brillantes como coloridas. Y créeme, esto la convierte excelente alternativa económica a las aclamadas televisiones OLED.

Además, cabe mencionar que nos brinda una resolución UHD 4K, una impresionante frecuencia de actualización de hasta 144 Hz para que la fluidez sea protagonista y compatibilidad con varios formatos de alto rango dinámico para mejorar todavía más el contraste al reproducir contenido adaptado, entre los que nos encontramos Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG.

Y lo mejor de todo es que el sonido está a la altura. No hace falta recurrir a una barra de sonido de primeras, ya que su sistema de 2.1 canales firmado por Onkyo, el cual está formado por dos altavoces de rango completo y un subwoofer. Llega a brindarnos una potencia RMS de 40 W, suficiente para llenar cualquier salón de un sonido limpio y de calidad, sobre todo porque soporta Dolby Atmos para gozar de un audio envolvente al ver series o películas.

A todo esto debemos añadirle que funciona bajo el popular sistema operativo Google TV que se caracteriza por ofrecernos una interfaz rápida e intuitiva, un amplio catálogo de aplicaciones, un control por voz de la mano de Google Assistant y Chromecast para reproducir contenido con un solo toque desde nuestro móvil.

Para terminar de coronarse, su procesador AiPQ Pro se apoya en la IA para realizar ajustes automáticos tanto de la imagen como del sonido para obtener la mejor calidad posible en todo momento. Y su conectividad es bastante completa, destacando especialmente por incluir Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.4 y tres puertos HDMI, uno de ellos compatible con HDMI 2.1 para jugar en 4K con una consola de nueva generación.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.