HP tiene el portátil ideal para productividad por menos de 450 euros: 512 GB de SSD, pantalla de 15,6 pulgadas y carga rápida

HP es una marca que nunca hay que descartar a la hora de comprar un portátil, tiene equipos con una excelente relación calidad-precio, y hoy veremos uno que está rebajado 109,01 euros en Amazon, quedándose el precio final por debajo de los 450 euros. Se trata del HP 15-fd0188ns, y podemos decir que es una apuesta segura, no solo por tener reseñas muy positivas, sino también por sus especificaciones técnicas. Así que, si estás buscando un portátil asequible para trabajar, estudiar o entretenimiento, puede que te interese.

El HP 15-fd0188ns tiene un precio de venta recomendado de 549 euros, pero lo puedes encontrar por tan solo 439,99 euros en Amazon. Cabe mencionar que pocas veces ha estado tan barato, por eso es una oportunidad que no puedes dejar escapar. Como no sabemos cuándo finalizará esta oferta, te recomendamos que, si finalmente decides comprarlo, lo añadas a la cesta lo antes posible. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.

Ahorra 109,01 euros comprando el HP 15-fd0188ns en Amazon

Este portátil ha sido diseñado para adaptarse a tu ritmo de vida HP

Si bien no es un portátil de última generación, sigue siendo una opción a considerar en base a sus especificaciones. Tiene una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas con biseles muy finos. La calidad de imagen es más que correcta al igual que los ángulos de visión. Además, por su tamaño es ideal para trabajar cómodamente durante horas o llevar a cabo cualquier otra tarea. Por lo tanto, en este sentido está a la altura de lo esperado y no decepciona.

El procesador de este equipo es uno de sus puntos fuertes. En su interior encontramos un Intel Core i5-1334U, que es de bajo consumo. Dicho procesador mueve el sistema operativo, ya sea Windows 11 o una distro GNU/Linux, de forma rápida y fluida. Además, permite trabajar en multitarea sin que el rendimiento caiga en picado. También cuenta con 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. Esta capacidad de almacenamiento es más que suficiente para la mayoría de los usuarios. Ahora bien, si te parece poco, siempre puedes conectarle un SSD o HDD externo.

Para trabajar en movilidad la conectividad es muy importante. Si compras un portátil con pocos puertos puede que al final acabes usando un hub USB, y tener que ir cargado con adaptadores y más cables muy resultar incomodo. No obstante, aquí podríamos decir que el HP 15-fd0188ns está a la altura de otros equipos de su categoría. Este portátil tiene x1 HDMI, x1 USB tipo C, x2 USB tipo A, x1 toma para auriculares, Wi-Fi y Bluetooth.

Por último, pero no menos importante, decir que no incluye el sistema operativo de Microsoft. Esto quiere decir que es el comprador quien tiene que instalarlo. Si por lo que sea prefieres una distro GNU/Linux, no hay ningún problema, podrás instalar tu distro favorita.

En conclusión, aunque hay muchos portátiles por menos de 450 euros, este es una de las mejores opciones por todo lo que ofrece. Así que, si quieres ir a lo seguro y no jugártela con cualquier otro equipo, hazte con el HP 15-fd0188ns ahora que está disponible por 439,99 euros, no te arrepentirás.

