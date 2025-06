Xiaomi lanza en España su Smart Band 10: te contamos dónde conseguirla

Hoy te trajimos buenas noticias recién salidas del horno y es que la Xiaomi Smartband 10 por fin está a la venta en España. Esta mañana ya te adelantamos esta noticia de la que quisimos hacernos eco a sabiendas de que se va a convertir en un auténtico superventas y que somos mucho los que estábamos esperando a que saliera este modelo para hacernos con él y volver a disfrutar de esa increíble relación calidad-precio de la que siempre presume Xiaomi.

Y es que este nuevo modelo mantiene ese precio competitivo que arrasa con todo pero añade mejoras clave a nivel de pantalla, diseño, fluidez, funciones deportivas... Si estás buscando dónde comprar la Xiaomi Smart Band 10 en España, te lo ponemos fácil: te voy a contar qué tiendas la tienen a la venta y todo lo que necesitas saber sobre esta pulsera para que puedas decidir si realmente merece la pena.

Qué novedades trae la Xiaomi Smart Band 10

La esencia de esta pulsera sigue siendo muy clara, y es que pretende ofrecer una monitorización completa a través de un diseño cómodo, una buena pantalla y una autonomía que no te obligará a enchufarla cada noche, ni mucho menos. Una de sus grandes novedades es su nueva pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas. En ella todo se ve mejor y, además, permite una interacción más cómoda. Es una pulsera ligera y muy cómoda porque no te darás cuenta ni de llevarla encima.

Esta versión incorpora un nuevo sensor para medir tanto tu salud como tus entrenamientos. Es capaz de medir la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre, tiene una brújula electrónica, giroscopio, acelerómetro, sensor de luz ambiental... Todo en ella está pensado para hacer un mejor seguimiento de tus niveles y comportarse bien en cualquier situación.

Esta versión puede presumir de hasta 21 días de autonomía, siendo de las mejores cifras que se pueden ver en el mercado. Además, sus 5 ATM te permitirán ducharte e incluso nadar con ella puesta, así que prácticamente no te la tendrás que quitar nunca. De todos modos, aquí te contamos más acerca de ella y de sus novedades.

Dónde comprar la Xiaomi Smart Band 10

Pero sí, no me olvido de que estoy aquí para contarte dónde comprar esta Xiaomi Smart Band 10 con envío desde España y con todas las garantías que esto supone. Ten en cuenta que, como acaba de salir al mercado, todavía no está a la venta en todas las tiendas, pero sí en algunas de nuestras favoritas.

Amazon: tienes la opción de comprarla en Amazon a su precio oficial de 49,99 euros en los colores habituales, aunque también está disponible la versión Perla por 10 euros más. Ya sabes que si eres cliente Amazon Prime tendrás envío y devolución gratis, así como acceso a las ofertas exclusivas que están a punto de llegar por el Prime Day 2025.

Tienda Xiaomi: otra opción es comprarla en la tienda oficial de Xiaomi, con todas las garantías habidas y por haber. En este caso, tienes 15 días para tramitar la devolución de forma gratuita y, además, el envío es gratis. También tienes 4 colores entre los que escoger.

MediaMarkt: si prefieres, puedes comprar esta smart band en MediaMarkt. Por lo que he estado mirando, el stock en tiendas físicas es limitado, pero tienes la opción de pedirla online. En este caso el envío también es gratis y, si quisieras devolverla, podrías hacerlo incluso en una tienda. Eso sí, solo tienen dos colores disponibles.

Fnac: también está disponible en Fnac pero en este caso solo te compensaría si eres socio de la tienda, porque tendrías el envío gratis, o si tienes una tienda cerca y puedes escoger la recogida en tienda. Digo esto porque cobran 2,99 euros de gastos de envío.

Como te decía, algunas de las tiendas más populares y que más confianza dan, ya tienen la Xiaomi Smart Band 10 disponible. Además, al mantener el mismo precio en todas ellas, solo tendrás que pensar cuál te resulta más cómoda para hacer tu pedido y decantarte por ella. Sea como sea, en cuestión de días tendrás tu pulsera en casa y serás de los primeros en estrenar este modelo que, como te decía al principio, llega dispuesto a reventar el mercado.

