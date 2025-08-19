No quiero gastar 100 euros en el CMF Watch Pro 3: he visto la versión anterior por la mitad y cumple de sobra

Si te llama la atención el nuevo Watch Pro 3 de CMF pero no quieres dejarte casi 100 euros en un reloj, no estás solo. La buena noticia es que hay una alternativa que sigue siendo muy buena idea. El modelo anterior, el CMF Watch Pro 2, ha bajado a solo 40,99 euros con el código LARAZONESBS05, y para la mayoría de usuarios cumple más que de sobra.

Un diseño cuidado y pantalla AMOLED que sigue sorprendiendo

CMF Watch Pro 2 AliExpress AliExpress

Para el día a día, hay detalles que marcan la diferencia aunque el reloj cueste la mitad. Este modelo mantiene un cuerpo de aleación de aluminio que transmite buena sensación en la muñeca, con biselas que se pueden intercambiar y más de 100 esferas para personalizarlo a tu gusto.

La pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas tiene brillo automático, así que se ve bien incluso al sol. Y si lo usas para hablar por teléfono, su sistema de reducción de ruido con IA hace que las llamadas por Bluetooth suenen mucho más nítidas de lo que esperarías en esta gama de precio.

Es compatible con Android y iPhone, y la versión que está en oferta es la global, así que viene lista para funcionar nada más sacarla de la caja.

Ideal para entrenar, descansar mejor y llevarlo todo desde la muñeca

Si te interesa más por su lado práctico que por el postureo, este modelo sigue teniendo lo esencial: monitoreo de frecuencia cardiaca, sueño, estrés y nivel de oxígeno en sangre, además de GPS integrado y resistencia IP68 para usarlo sin miedo al sudor o la lluvia.

Incluye también 120 modos deportivos, así que da igual si sales a correr, haces yoga o te apuntas al pádel: lo reconoce y lo registra todo.

Aunque no tiene algunas funciones avanzadas del modelo más reciente, para el 90 % de usuarios este reloj ya cubre lo que se espera de un smartwatch actual. Puedes leer notificaciones, controlar la música, usarlo de manos libres o simplemente como un reloj chulo que no necesita cargarse cada día.

Un precio más razonable para un reloj que sigue siendo muy completo

Quienes buscan un reloj con diseño cuidado y funciones prácticas pero no quieren pagar el precio de una marca premium, aquí tienen una buena jugada. Por poco más de 40 euros con el código de descuento, el CMF Watch Pro 2 es uno de esos modelos que demuestran que no hace falta ir al último para tener una buena experiencia.

