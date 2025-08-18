Buscaba un proyector barato para ver al Real Madrid y encontré este Android 4K por menos de 30 euros

Mañana a las 21h el Real Madrid debuta en LaLiga 25/26 contra Osasuna en el Bernabéu, y si estabas pensando en montar una pantalla grande en casa o en la terraza para seguirlo a lo grande… hay una opción sorprendente. Este proyector Magcubic HY300 Pro, con sistema Android, resolución HD y WiFi 6, se puede conseguir en AliExpress por solo 26,20 euros usando el código LARAZONESBS03. Y sí, tiene más de 100.000 ventas.

Android, WiFi y hasta 200 pulgadas: así es este mini proyector que ha convencido a miles

Magcubic HY300 Pro AliExpress AliExpress

Encontrar un proyector económico que no se vea como una linterna antigua puede ser complicado. Pero este modelo lleva meses entre los más vendidos, y no es casualidad. El Magcubic HY300 Pro se presenta como una alternativa muy solvente si buscas algo sencillo para ver partidos, películas o vídeos en pantalla grande sin complicarte.

Tiene resolución nativa HD (1280x720P), pero es compatible con 4K, ofrece una imagen nítida y un brillo que sorprende para este rango de precio: 260 ANSI lúmenes. A eso se suma un altavoz integrado HIFI de 5W que cumple para una noche de fútbol sin tener que enchufar nada extra.

Además, viene con Android 11, por lo que puedes acceder directamente a apps como YouTube, TikTok, Netflix o DAZN sin tener que conectar nada. Y gracias al doble WiFi 6 y Bluetooth 5.0, la conexión es más estable que en muchos modelos mucho más caros.

Otro punto clave: la corrección automática de imagen (keystone). No hace falta tener una pared perfecta o ajustar a mano: el proyector corrige el ángulo para que se vea recto desde casi cualquier posición.

Ideal para partidos, pelis o series: lo que puedes esperar por menos de 30 euros

Pensando en el partido de mañana o en una noche de cine improvisada en el jardín, lo que ofrece este proyector es versatilidad. Puedes proyectar desde 40 hasta 200 pulgadas, lo que lo convierte en una opción para cualquier pared blanca, sábana o incluso techo.

Pesa poco, no hace ruido excesivo y su interfaz Android es bastante intuitiva. No es un proyector profesional, pero por menos de 30 euros da mucho más juego del que parece. Sirve tanto para conectar consola como para llevarlo de viaje, improvisar un cine en el camping o tenerlo como opción secundaria en casa.

Aunque su procesador es modesto (Allwinner H713), el sistema corre fluido para lo que se espera: abrir apps, reproducir vídeos y navegar de forma básica. La experiencia visual es muy decente incluso con algo de luz ambiente, y por este precio es difícil encontrar algo más completo.

Si tienes espacio en la terraza o quieres vivir LaLiga en pantalla grande sin arruinarte, esta puede ser una de esas compras que sorprenden más de lo que esperas.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.