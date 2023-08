El reloj de Decathlon que ha elegido la Princesa Leonor

Mucho se ha hablado estos días del ingreso de la Princesa Leonor en la Academia Militar de Zaragoza, y muchos han observado al detalle su indumentaria cuando sus padres y su hermana la fueron a despedir antes de ingresar en dicha academia. Y como todo se analiza (siendo la Casa Real, sobre todo) hemos descubierto que entre el look veraniego que lleva la Princesa, hay un complemento que destaca, no porque sea fuera de lo normal, sino porque no es habitual ver en las personalidades de la Casa Real.

El complemento que hemos visto en la Princesa Leonor no es otro que un sencillo reloj de running en color negro que se puede llevar a diario y que, además, incorpora un cronómetro para medir las marcas. Aquellos que son aficionados al running y que no quieren gastarse mucho dinero tendrán en este reloj un aliado indispensable.

Reloj de running sencillo

El modelo que lleva la Princesa Leonor es el W500S que tiene a la venta Decathlon por menos de 20€ y que está disponible en varios colores además del negro que luce la heredera (blanco, rosa claro y burdeos, que, por otro lado, está rebajado). Este tipo de reloj es ideal para acompañarte a diario y ayudarte a progresar en tus entrenamientos fraccionados. Si buscas un reloj para tu día a día y tus entrenamientos, el modelo W500S te seguirá en todas tus actividades gracias a su estanqueidad, su retroiluminación, su alarma y su modo de entrenamiento.

Este modelo destaca también por su mejor visibilidad gracias a la calidad de la pantalla y al tipo de caracteres. Podrás medir los parámetros y disfrutar del cronómetro y de su historial. También cuenta con alarma y fecha. Tiene una estanqueidad a 5 ATM (50 m) y botones utilizables bajo el agua.

Reloj Cronómetro Running W500S Negro Decathlon

Si te cansas del color de la correa no te preocupes, es tan fácil como cambiarla sin herramientas gracias al sistema estándar del mercado. Con su función de cronómetro con una precisión de 1/100 segundos y su función de tiempo parcial (vuelta), tienes la posibilidad de medir tu rendimiento y tu margen de progresión. Tus últimas 5 sesiones realizadas con el cronómetro se archivarán en el historial. Ahí encontrarás todos los tiempos parciales (vuelta) que has realizado.

Gracias a su entrenamiento fraccionado puedes programar tus propios entrenamientos directamente en el reloj. Para así progresar de forma individualizada según tus objetivos. 5 fases de programacióndisponibles (tiempo de calentamiento, tiempo de acción, tiempo de descanso, número de repeticiones y series, tiempo entre series y tiempo de recuperación).

Así que ya sabes si quieres un reloj sencillo, que lo puedas llevar a diario, y sentirte de la realeza, no tienes más que buscar este modelo en Decathlon. Si las princesas lo llevan, no ibas a ser menos...