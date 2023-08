¿Sabes lo que es el frizz? Descubre qué es y cómo lo puedes prevenir

Cuando llega el calor y las altas temperaturas muchas personas no saben cómo cuidar su cabello. El verano es una época muy mala para nuestro pelo, ya que el sol, el calor, la piscina o el mar son elementos que hacen que nuestro cabello se seque, se dañe, y aparezca sin brillo o incluso estropeado. Eso sin contar que, además, en esta época del año, el cabello es uno de los grandes olvidados de nuestro cuerpo, ya que solemos centrarnos más en la piel para poder protegerla del sol y no nos acordamos de que el cabello también se debe proteger, porque uno de los estragos que causa esta estación en nuestro pelo es el frizz. Si no sabes lo que es puedes seguir leyendo para descubrir qué es y cómo puedes prevenir su aparición.

“Frizz” o encrespamiento del cabello

Muchas personas en verano se enfrentan a una batalla constante contra el “frizz” en su cabello. Durante los meses más calurosos el pelo tiende a deshidratarse, volviéndose áspero y apareciendo el indeseado encrespamiento. El cabello tiende a encresparse más durante el verano debido a diversos factores que afectan su hidratación y salud capilar. Los principales motivos son, entre otros, las condiciones climáticas, la sudoración, el tipo de cabello y las agresiones externas.

El calor y la humedad son dos factores fundamentales. El calor provoca deshidratación, lo que resulta en un cabello reseco. Además, el calor abre las cutículas del pelo, permitiendo que la humedad escape. Esta humedad es esencial para mantener el cabello hidratado y saludable. Al perderla, el pelo se vuelve poroso, encrespado, quebradizo y seco, perdiendo su brillo y suavidad característica.

El sudor del cuero cabelludo crea una capa de sal y agua que puede dañar la melena. El exceso de sudoración en esta área puede provocar picor e irritaciones. Por otro lado, los cabellos rizados son secos por naturaleza y suelen ser más propensos a ser afectados por el frizz. Los tratamientos químicos, el uso frecuente de herramientas con calor y la falta de hidratación son otros factores externos que debilitan la estructura capilar.

¿Cómo prevenir el “frizz”?

Lo primero que hay que hacer para prevenir el temido encrespamiento o frizz y poder tenerlo bajo control es usar productos que humedecen las fibras capilares, para que, de ese modo, no absorban más humedad de la necesaria. La mejor manera de aplicar un acondicionador es distribuyéndolo de raíz a puntas con ayuda de los dedos. Para mejorar el frizz NIA Acondicionadores idóneo, ya que reestructura, repara y limpia el cabello suavemente eliminando los residuos e impurezas acumulados, al mismo tiempo que ayuda a reforzar la superficie del cabello para conseguir un aspecto saludable.

Colección NIA FIX de productos para el cabello La Razón

Hay que proteger del calor el cabello y no excederse con los tintes. Las herramientas de calor pueden quemar o resecar las fibras capilares y los procesos de coloración y decoloración pueden alterar la estructura del cabello haciendo que pierda fuerza y adquiera frizz, sobre todo si se hace de manera constante. Puedes complementar la rutina de cuidado con tratamientos de hidratación profunda como los de la línea NIA Fix de DS Laboratories.

En verano, para más inri, el cabello se enfrenta a dos desafiantes enemigos como son el salitre y el cloro, además de una intensa exposición al sol. Así puedes utilizar tratamientos integrales con champú y acondicionador para nutrir, reparar y fortalecer el cabello maltratado, seco y sin brillo de NIA o utilizar NIA Fix que es un sistema de reestructuración profunda para el cabello dañado o químicamente tratado que cuenta con ingredientes como Aloe barbandesis, Polisilicona-15, L-arginina y Amodimeticona.