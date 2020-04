Un “protocolo de despedida” tras 395 muertes

La Conselleria de Sanidad pondrá finalmente en marcha un protocolo sanitario que permita a los pacientes ingresados comunicarse con sus familiares en el exterior y, en el peor de los casos, poder despedirse de ellos.

La sanidad valenciana, con 395 muertes por coronavirus contabilizadas y más de 2.000 personas ingresadas, ha respondido, un mes después de que estallara la pandemia en España, a una reivindicación de pacientes y profesionales sanitarios, que hasta ahora suplían los fallos del sistema público. Han sido numerosos los casos de enfermeros y médicos que han utilizado sus propios dispositivos móviles a fin de que los enfermos hablaran y vieran a sus seres queridos.

Para ello, Sanidad ha diseñado dos circuitos de comunicación -uno entre enfermera o médico y la familia, y otro entre el paciente y la familia, del que se encargarán las enfermeras-. Asimismo, se establecerá un horario y una frecuencia de llamadas, además de una vía (a través del Servicio de Atención e Información al Paciente) para hacer llegar a los pacientes objetos personales que puedan precisar, como fotografías o dibujos de los nietos, libros o enseres de aseo, ha especificado la consellera del ramo, Ana Barceló.

Barceló ha recordado que hay personas hospitalizadas que disponen de sus propios dispositivos móviles y pueden comunicarse con sus familiares, pero hay casos en los que no es así, y que para estos casos van a localizar un teléfono de contacto y un único portavoz familiar, que será la referencia y el interlocutor con el equipo sanitario. No se atenderán llamadas de personas que no sean los portavoces familiares. De esta forma, la enfermera o el médico responsable de cada paciente contactará con el familiar y le transmitirá información “básica” sobre el estado de salud del paciente y su evolución.

Según la consellera, este canal de comunicación, que la comunidad de Madrid puso en marcha hace días, es “una necesidad” dentro del proceso de cuidados y un “elemento fundamental” para la recuperación del paciente.