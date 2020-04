Familiares de fallecidos piden que se permita entrar al entierro a más de cuatro personas

En un supermercado puede haber hasta 40 personas comprando al mismo tiempo, en una redacción periodística varios redactores trabajando, ¿por qué nosotros no podemos despedirnos juntos de nuestro padre? Es la queja de Raúl Gil Calomarde. Su padre falleció esta semana, de cáncer, no por covid-19, pero aún así, él no pudo entrar a darle el último adiós.

El punto 5 de la Orden SND/298/2020 que establece las condiciones especiales de los velatorios, entierros y ceremonias crematorias en tiempos de coronavirus, establece que solo podrán despedir al difunto tres personas y el ministro de culto, es decir, el cura o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios.

Raúl tiene dos hermanas y madre. Obviamente los cuatro quiseron entrar al Cementerio General de Valencia a despedirse de su ser querido, pero no les dejaron, a pesar de que Raúl propuso que él ocupara la posición del sacerdote, puesto que no era una ceremonia religiosa o no era necesario. Pero ni aún así. Raúl no se despidió de su padre.

Por ello esta familia pide, exige, que el MInisterio de Sanidad modifique este punto de la orden “para que en los entierros de las próximas personas que fallezcan durante este periodo, se produzca una acción proporcionada y adecuada dependiendo de la situación de cada lugar”. Raúl solicita que pueda acceder los familiares de primera consanguinidad y que, siempre y cuando se respeten las distancias y las medidas, no tiene porque estar limitada a tres personas con, por supuesto, unos máximos razonables".