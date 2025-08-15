Última hora del incendio en Teresa de Cofrentes: estabilizado el incendio y comienza la "desescalada"

Al tercer día del incendio en Teresa de Cofrentes, los servicios de Emergencia han dado por estabilizado el fuego a las 10:30 de este viernes 15 de agosto.

"Esta evolución hacia un incendio estabilizado lo que permite es una desescalada que mientras estemos en la situación 2 de Emergencias permanecerá la UME pero con una versión reducida de 30 efectivos para prever posibles actuaciones necesarias", ha afirmado José Rodríguez Jurado, subdelegado del Gobierno, quien ha dicho que esta tarde se "definirá claramente" si pueden volver los 15 vecinos afectados a sus casas.

"La evolución es favorable pero según la que tengamos en la mañana de hoy hasta esta tarde podremos ver cuándo se podrá dar como extinguido, por ahora estabilizado", ha añadido el subdelegado del Gobierno.

Esta madrugada los servicios de bomberos forestales detectaron dos "puntos calientes" en los que Emergencias de la Generalitat aseguraron que se han "empleado especialmente" los más de 340 efectivos que siguen desplegados en el terreno, de los cuales 200 son pertenecientes a personal autonómico entre bomberos forestales, personal sanitario y otros y unos 140 al Gobierno, principalmente fuerzas de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El jueves dijeron que el fuego estaba "perimetrado" en una zona de 13 kilómetros, lo que indicaba que no debería extenderse.

Los medios que participan en los trabajos de extinción del incendio forestal declarado el miércoles en Teresa de Cofrentes (Valencia), que ya ha arrasado alrededor de 504 hectáreas de superficie, seguirán presentes en la mañana de este jueves para intentar controlar del todo el fuego.

El conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, informó a última hora de este jueves que el incendio evoluciona favorablemente y no existe humo en el incendio de Teresa de Cofrentes, al que a primera hora de este viernes se incorporarán medios aéreos.

En total durante la mañana del jueves va a haber tres medios aéreos, tres dotaciones y seis brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, siete autobombas con siete unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, otras cinco autobombas y cuatro vehículos aportados por la UME, un técnico de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre), un camión con comunicación satelital, una patrulla de Policía de la Generalitat, un Centro de Información y Coordinación de Urgencias con dos ambulancias SAMU por prevención así como una unidad técnica de Control y Prevención de Incendios Forestales y un agente medioambiental.

Destaca que, a primera hora de la mañana se iban a "realizar vuelos de drones con cámaras térmicas para la captación de imágenes en la zona del incendio, y su posterior evaluación de puntos calientes", según informó la Generalitat, momento durante el cual "los medios aéreos programados a primera hora de la mañana permanecerán en sus respectivas bases".

También confirmó que se encuentran ya controlados otros fuegos en los que han intervenido los medios autonómicos en las últimas horas en Bicorp, Cortes de Pallás y Requena, todos ellos en la provincia de Valencia, y el declarado en Cofrentes sigue sin fuego por aún no está controlado ni extinguido