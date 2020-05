“El virus sigue estando aquí. Esto no ha acabado”

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, suele llamar a la prudencia en todas sus comparecencias ante la prensa. Hoy lo ha hecho con más vehemencia ante el temor de que las medidas de alivio que se disfrutarán a partir de mañana frenen las buenas noticias y se produzca un repunte en el número de contagios y víctimas. Hoy ha vuelto a recordar que “continuamos en estado de alerta” y que el virus “sigue estando aquí” y que “aún nos queda”, pese a lo que pueda parecer viendo algunas imágenes de unas calles sorprendentemente activas. Con todo, confía en la responsabilidad “individual y como sociedad” de los ciudadanos para mantener los indicadores de protección.

También ha recordado que los ayuntamientos pueden establecer los circuitos para que no coincidan los distintos grupos de edad, así como itinerarios indicando la distancia que se puede recorrer en el caso de las grandes ciudades."Es una cuestión de sentido común".

Respecto a cuándo se producirá cada una de las fases de desescalada en la Comunitat Valenciana (la Generalitat ha pedido que se haga por Departamentos de Salud y no por provincias), Barceló ha explicado que el Gobierno valenciano tendrá preparados informes técnicos que presentará al Ministerio de Sanidad antes de que llegue cada etapa. “Y si todos hemos cumplido porque hemos sido responsables será posible”.

La posibilidad de que la desescalada se produzca por comarcar, ha insistido, dependerá de la situación epidemiológica de cada Departamento., aunque ha precisado que muchos podrán hacerlo a la vez, ya que tienen prácticamente la misma situación y el mismo índice medible.

No obstante, ha insistido en no bajar la guardia. “Los datos nos invitan a la esperanza pero tenemos que seguir pensando que el virus está aquí y cuando empecemos a salir mañana sigamos teniendo presente que tenemos que seguir siendo muy rigurosos con las normas de distanciamiento y de higiene personal porque esto no se ha acabado”.