Dos policías abaten a tiros a un hombre que intentaba agredirles con un cuchillo, en Valencia

Dos agentes de la Policía Nacional han abatido de varios disparos la tarde de este lunes a un hombre de 46 años que ha intentado agredirles con un cuchillo en València, según han informado fuentes del cuerpo policial.

El suceso se ha producido sobre las 16:00 horas en la calle Godofredo Ros, en el barrio de Russafa de la capital valenciana, cuando el 091 ha recibido la llamada de un hombre que alertaba de que un vecino estaba golpeando su puerta y amenazándole con un cuchillo grande, por lo que hasta el lugar se han desplazado los agentes.

Cuando los policías han tocado a la puerta del presunto agresor, éste les ha acometido con un cuchillo con intención de agredirles y, al estar en el rellano y ser el espacio muy reducido, se han visto obligados a hacer uso de su arma reglamentaria para repeler la agresión porque lo tenían encima, han indicado las mismas fuentes.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Judicial y Científica que se encuentran haciendo labores de investigación.

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han informado de que tras recibir el aviso de una herida por arma, han movilizado hasta el lugar una unidad del SAMU.

La Policía ha comenzado la recuperación cardiopulmonar (RCP) básica al hombre, de 46 años, y al llegar el equipo médico ha continuado con las maniobras de RCP avanzadas y otras técnicas de estabilización, pero el hombre no ha respondido y han confirmado su fallecimiento.