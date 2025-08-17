El municipio valenciano que ha ardido este domingo a 42,5 grados

La localidad alicantina de Orihuela ha alcanzado este domingo los 42,5 grados en una nueva jornada de máximas extremas, mientras que en Villena la máxima ha sido de 41,9, 41,7 en Bicorp, 41,5 en Ontinyent y 41,4 en Xàtiva.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, otros registros especialmente elevados han sido los 40,9 grados de Alcoi, 40,8 en Utiel, 40,7 en Chelva 0 39,1 en Xàbia.

En la ciudad de Castellón la máxima ha sido de 37,3, en Valencia (Viveros) 36m2 y en Alicante 38,5.

La larga ola de calor que afecta a España desde comienzos de agosto encara la recta final, pero este domingo deja uno de los días más sofocantes, con temperaturas que a primera hora de la tarde marcaban 44,3 grados en Morón de la Frontera (Sevilla) y por encima de los 40 en muchas provincias.

Unas temperaturas que llevan a extremo el peligro de incendios en prácticamente toda la península, incluyendo a Galicia, Castilla y León y Extremadura, las comunidades más golpeadas por los incendios desde hace una semana, indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Más de 40 grados se podrá leer en los termómetros de gran buena parte de las comunidades autónomas, lo que ha llevado a la Aemet a activar el aviso rojo de riesgo extremo en zonas de ocho comunidades autónomas, una cantidad poco habitual.

Las comunidades concernidas por el aviso son Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunitat Valenciana.