El comercio minorista valenciano reduce sus ventas un 29,7 por ciento en marzo

Los productos no relacionados con la alimentación redujeron sus ventas un 29,7 por ciento durante el mes de marzo en la Comunitat Valenciana. Así lo refleja el índice de comercio minorista publicado por el Instituto Nacional de Estadística, que refleja claramente que durante los últimos quince días del mes de marzo los comercios de actividades no esenciales no pudieron realizar ninguna venta en sus tiendas físicas, y la venta online representa todavía un pequeño porcentaje de sus ventas.

Los datos, hecho públicos por la oficina Pateco del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, muestran que, sin embargo, los comercios de productos de alimentación aumentaron sus ventas un 7,2 por ciento en marzo con respecto al mismo periodo del año anterior. Según fuentes de la oficina Pateco, este resultado muestra, en parte, el fenómeno de El resultat mostra, en part, el fenomen de compra por acopio de bienes de primera necesidad que se produjo durante aquellas semanas.

Moda, calzado y complementos, los más vulnerables

El índice de comercio al por menor refleja cuáles son las actividades que se han visto afectadas con mayor rapidez por el efecto covid-19. Los comercios de bienes de equipamiento personal (moda, calzado y complementos) redujeron sus ventas un 53,9 por ciento durante el mes de marzo respecto al mismo mes del año anterior.

La imposibilidad de salir a la calle, pasear, ver tiendas, y comprar en el punto de venta físico, junto al elevado nivel de incertidumbre del consumidor, han provocado un freno en el gasto dirigido a la adquisición de bienes no esenciales.

La segunda actividad más afectada por la crisis del coronavirus es la de equipamiento del hogar. Sus ventas descendieron un 29,7 por ciento durante el mes de marzo con respecto al año anterior. Las ventas del grupo de actividades de ocio y cultura, tecnología y otros productos diversos, bajaron un 14,6 por ciento respecto al año anterior.

Las grandes cadenas de supermercados y autoservicios de descuento de consumo cotidiano fueron las únicas que aumentaron sus ventas, concretamente un 2 por ciento respecto al año anterior. Las empresas unilocalizadas que solo disponen de un punto de venta, entre las cuales se encuentra la mayoría de los pequeños comercios de la Comunitat, disminuyeron sus ventas un 16,8 por ciento respecto al año anterior.