Los alumnos de 0 a 6 años no volverán hasta septiembre a los centros educativos

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha propuesto hoy al Ministerio de Educación que no se abran las aulas ni los centros educativos educativos de cero a seis años hasta el próximo curso escolar 2020-2021. Esta determinación se toma después de haber analizado la situación con los diferentes agentes implicados en esta etapa educativa. Desde Educación se ha indicado que “en el momento en el que se active la fase 2 de desescalada nos encontraremos en un contexto de emergencia sanitaria y no en una nueva normalidad, que llegará de cara al próximo curso”.

El sector solicitó la semana pasada que no se abriesen los centros porque no existían las condiciones sanitarias necesarias para garantizar la seguridad. El anuncio realizado hoy arroja por fin algo de luz sobre el futuro de los escolares valencianos, aunque todavía queda por saber cómo será la vuelta en septiembre y sobre esto, Marzà prefiere no adelantar acontecimientos.

“Es por eso que ahora, con las diferentes fases, no se pueden garantizar en este tramo educativo las medidas de seguridad básicas como son la distancia social necesaria entre el alumnado de estas edades y sus profesores y educadores”.

Con respecto a las escuelas infantiles 0-3 privadas, la Generalitat ha recordado que está abonando a los centros los fondos correspondientes al bono infantil aunque no acudan los alumnos, para ayudar a paliar las pérdidas económicas generadas por el cierre como consecuencia de la covid-19. Argumentan que si estas escuelas infantiles abrieran, automáticamente dejarían de percibir la ayuda de Educación establecida por el estado de alarma y no se podrían mantener económicamente solo con la parte que pagan las familias que decidan llevar a sus hijos e hijas.

Aunque el curso escolar, por tanto, se da por finalizado, Educación abre la puerta a que se puedan organizar escuelas de verano. Las escuelas infantiles municipales y las privadas de 0 a 3 años podrán abrir a partir del 18 de junio, siempre que garanticen las condiciones que establezcan las autoridades sanitarias en ese momento, para otras actividades de cara a las vacaciones de verano.

Los centros de Educación Especial tampoco reanudarán las clases. La Conselleria de Educación explica que esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta los factores descritos en la Educación Infantil, además de las características específicas que presenta este alumnado con respecto a que muchos de ellos son población de riesgo en el contexto de pandemia y, en muchos casos, se necesita intervención directa y de contacto diariamente, como la intervención en casos de crisis epilépticas, alimentación por sonda gástrica, aspiraciones de las vías respiratorias, sondajes o curas.

Marzà ha participado por videoconferencia en la Conferencia Sectorial de Educación convocada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional con responsables de las comunidades autónomas. El titular de Educación ha expuesto las medidas concretas que propondrá a los representantes de la comunidad educativa valenciana con respecto a la finalización del curso escolar actual, que han sido compartidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Asistencia voluntaria en el resto de etapas

La propuesta de la Generalitat es que el alumnado valenciano finalice el curso con el acompañamiento de su profesorado en la formación a distancia no presencial. Cuando se active la fase 2 de desescalada, el alumnado podrá ir al centro educativo por cuestiones específicas, según la etapa educativa y respetando las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Cuando se active la fase 2 de desescalada en la Comunitat, se mantendrá la formación a distancia no presencial en el día a día del trabajo de enseñanza-aprendizaje hasta que acabe el curso. En el caso de Primaria, hasta el 18 de junio, y en el caso de 1.º a 3.º de ESO y Bachillerato, hasta el 16 de junio.

Los centros educativos podrán organizar actividades específicas y presenciales de tutorías, resolución de dudas y entrega o comprobación de materiales, especialmente para el alumnado de estos cursos que no hayan tenido las mismas oportunidades de seguimiento telemático que el resto de compañeros.

“Es opcional y voluntario que este alumnado asista a estas sesiones que se puedan ofrecer”, remarcan desde la Conselleria. Los equipos directivos de los centros decidirán estas actividades específicas para los alumnos indicados y se respetarán todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias.