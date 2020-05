Alertan del riesgo para la salud de usar el ozono como desinfectante

Como se suele decir, a veces es peor el remedio que la enfermedad. CCOO PV está detectando que numerosas empresas recurren al uso de máquinas desinfectantes de ozono, “aun a pesar del desconocimiento de las cantidades a emplear para que no supongan un riesgo adicional, al ya de por sí provocado por la COVID-19”.

El secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO PV, Daniel Patiño, afirma que son muchas las evaluaciones de riesgos efectuadas por servicios de prevención ajenos que se están dejando llevar por el marketing y que, en estas fases de desescalada, “dan una apariencia de seguridad que puede desembocar en el efecto contrario”.

La Sociedad Española de Sanidad Ambiental emitió pronunciamiento el 24 de abril sobre el uso de biocidas, túneles y arcos desinfectantes de pulverización sobre las personas en la pandemia, en el que expresamente se desaconseja el uso de ozono, ya que en la actualidad se encuentra en revisión por la Agencia Europea de Productos Químicos.

Se trata de una sustancia oxidante generada in situ que tiene numerosas aplicaciones industriales, pero al no haber sido evaluada aún por la Unión Europea para su empleo como desinfectante de uso ambiental, se desconoce la dosis necesaria para garantizar su eficacia como viricida y los efectos para la salud. De igual forma, no está registrado como biocida conforme Reglamento (UE) nº 528/2012 (y en la anterior normativa nacional en el RD 1054/2002), ni se encuentra en el listado de viricidas autorizados por el Ministerio de Sanidad frente al coronavirus.

Daños a la salud

CCOO PV advierte de los posibles daños a la salud que conlleva el uso del ozono, por su capacidad de causar daños en vías respiratorias, irritación de piel y daño ocular, así como cancerígeno si entra en contacto prolongado con otras sustancias (como por ejemplo con el limoneno formando concentraciones de formaldehído), tanto a las personas trabajadoras que lo están utilizando como las que están en las zonas de trabajo donde se ha utilizado. Unos daños que se deben tener presentes cuando se aplica el ozono como desinfectante.

La central sindical aboga por la utilización de productos biocidas alternativos con capacidad viricida conocida y autorizada, incluidos en el listado publicado por el Ministerio de Sanidad, y que sean aplicados por personal profesional especializado. Ello con la finalidad de minimizar daños a la salud de los trabajadores y las trabajadoras que aplican biocidas así como a las personas que permanecen en los espacios desinfectados.