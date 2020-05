Las ayudas de Ribó solo llegan al 7,6 por ciento de los autónomos que las solicitaron

El Ayuntamiento de Valencia ha publicado este miércoles la lista de las personas beneficiarias de las ayudas contempladas en el Plan Estímulo Reactiva València, destinadas a mantener la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas así como de personas autónomas. No obstante, las subvenciones del Gobierno de Joan Ribó se han quedado muy cortas, pues solo han llegado a 1.096 autónomos de los 14.370 que las solicitaron, es decir, a un 7,6 por ciento de ellos. No obstante, el porcentaje de pequeños empresarios valencianos que han quedado fuera de este salvavidas económico en plena crisis del coronavirus es mayor aun si se tiene en cuenta que no todos lograron presentar telemáticamente la documentación debido al colapso de la página web del ayuntamiento.

Sobre este asunto, la concejala de Desarrollo Económico, Pilar Bernabé, ha asegurado que “se seguirán buscando fórmulas para ampliar todas esas líneas para poder cubrir el 100 por ciento de pymes y autónomos” y ha anunciado "una segunda fase con otros 1,5 millones de euros adicionales”.

“Las personas beneficiarias van a recibir ayuda directa para reactivar su empresa y mantener la actividad económica durante, al menos, un año”, ha remarcado Bernabé, quien ha recordado que estas ayudas “son complementarias a las que se soliciten a la Generalitat, de pymes y autónomos, y a las que el propio Ayuntamiento concede a sectores específicos”.