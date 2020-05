Bombas Gens reabre este sábado con una exposición que se anuló por la pandemia

La Fundación Per Amor a l’Art (FPAA) presenta este sábado en el centro de arte Bombas Gens la exposición “Infraleve” de Inma Femenía producida ex profeso para este espacio pero que no pudo ser inaugurada a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

"Infraleve", que reflexiona en torno a la materialidad de lo digital, con la luz y el espectador como protagonistas, se podrá visitar de viernes a domingo, en horario de 17 a 21 horas hasta el 17 de enero, y se retoma ahora con todas las medidas de seguridad y la presencia de la artista.

Es la primera exposición que se produce ex profeso para este espacio, con lo que la FPAA da un paso más en su programa de mecenazgo cultural.

Su vicepresidenta, Susana Lloret, ha explicado que para la fundación "el artista es lo primero, y lo que necesita el artista principalmente es apoyo para producir su obra, un espacio donde desarrollarla y la posibilidad de exponerla después".

"En esta muestra hemos reunido estos tres elementos y ahora presentamos el resultado: el trabajo que Inma Femenía ha creado por y para este espacio", ha añadido.

Ha recordado que no es su primera "obra específica" ya que fue la de Cristina Iglesias que se encuentra en el jardín, pero sí es la primera exposición ex profeso que "muestra" su "compromiso y nuestra labor de apoyo a los artistas de la colección".

Según su asesor, Vicent Todolí, Femenía "es la artista más joven de la colección, pero se le ha dado el mismo tratamiento que al más veterano" y la muestra se ha desarrollado partiendo de tres obras suyas que ya pertenecían a la colección Per Amor a l'Art.

"Nos interesa tanto divulgar la obra de autores consagrados como impulsar la carrera de jóvenes con mucho potencial. Este es el caso de Femenía: en un primer momento se adquirieron cuatro piezas, estuvimos siguiendo su evolución y luego vimos que tenía entidad como para dedicarle una exposición. Es nuestro procedimiento habitual", ha apuntado.

El resultado es "Infraleve", que recoge el interés de la artista por la imagen pixelada, la luz de las pantallas y los efectos del color sobre los materiales, y que toma su título de un concepto del artista Marcel Duchamp.

Según la comisaria Nuria Enguita, "remite a esos momentos extraños pero cotidianos de la vida que muchas veces escapan a nuestra percepción y en los que se hallaría la verdadera esencia del arte: un dibujo hecho sobre el vaho de un cristal, una telaraña, la proyección de sombras".

La luz comparte protagonismo con el espectador, a quien Femenía considera de una importancia capital: "Busco despertar inquietud en el espectador y hacerle reflexionar a través de la percepción y sus convenciones previas sobre los materiales que utilizo.", ha asegurado.

"En la producción de las obras intento tener en cuenta estos distintos modos de mirar, precisamente porque me interesa invitar al espectador a formar parte de ellas mediante sus recorridos y movimientos", ha añadido.

Al diálogo obra-espectador se le añade también como tercer interlocutor el espacio y según la otra comisaria, Julia Castelló, “hay toda una corriente de artistas jóvenes influenciados por la pantalla, por ese imaginario común que surge de la red y buscan llevar al terreno físico ese mundo virtual, y muchas veces esa materialidad requiere de un diálogo con el espacio”.