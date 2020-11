Bonig urge a Puig a tomar medidas propias contra la pandemia, “si no aportas, aparta”

“Venimos a aportar”, ha prometido la portavoz del PP en Les Corts, Isabel Bonig. El verbo utilizado ha dado la primera pista de por dónde podía terminar el discurso de la popular, que ha ofrecido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, un borrador con el plan integral de diagnóstico previo de covid en las farmacias con test de antígenos.

Los populares aseguran que el documento está consensuado con los colegios profesionales afectados y ha defendido que la efectividad del mismo se ha demostrado en las comunidades en las que se ha adoptado, Madrid y Galicia. “Vaya por delante, no a rebufo de Pedro Sánchez”, le ha pedido Bonig.

Sin embargo, la propuesta ha sido rechazada por el presidente Puig quien ha negado que esta práctica haya mejorado los datos de la incidencia de la covid allí donde se ha aplicado. Es más, ha defendido la gestión de la pandemia, puesto que es la valenciana es una de las regiones donde el coronavirus tiene una incidencia menor. “No hay soluciones mágicas, solo tiene que hablar con sus compañeros de Andalucía o Murcia. Nosotros hacemos lo que nos corresponde”.

Bonig ha lamentado que Puig no escuche a la oposición y ha mostrado su preocupación por el hecho de que el presidente “no dialogue con la vicepresidenta en plena pandemia”. Le ha recordado que incluso Mónica Oltra “se cachondea” de la gestión de los actos que organiza, en referencia a las críticas públicas que emitió tras la presentación de la Estrategia Valenciana de la Recuperación . “Tiene tiempo de promover su relevo. Váyase” y le ha acusado de estar alejado de la realidad y de no tener credibilidad, “si no aportas, te apartas”, ha concluido Bonig utilizando las mismas palabras que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, dedicó ayer a Mónica Oltra. “Puig se cree que cree que es invencible”, ha rematado más tarde en los pasillos Isabel Bonig. “Ahí fuera muere mucha gente y está perdiendo su patrimonio”.

Puig: “Todo el mundo tiene que aportar”

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, se ha referido en su pregunta al presidente Puig sobre la necesidad de que el Botànic tome las decisiones de manera conjunta. Se trata de una reivindicación expresada ya en diferentes ocasiones por la vicepresidenta y portavoz Mónica Oltra y que evidencian el delicado momento que atraviesan las relaciones en las dos patas principales del Gobierno valenciano.

Puig ha afirmado que “todo se puede mejorar” y ha hecho un llamamiento a “fortalecer un proyecto común” para hacer frente a la crisis sanitaria y económica actual de la que “hemos de salir juntos y en la que todo el mundo tiene un papel que aportar”.

Ferri ha asegurado señalado hablar en nombre de todos los diputados de Compromís y ha advertido que la alternativa al Botànic es abrir las puertas de la gobernabilidad al fascismo”.

Más impuestos

El síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, por su parte, ha advertido al líder del Consell que “no es el momento de subir impuestos” y ha lamentado que se haya plegado a las tesis de Compromís y Podem, a lo que Puig ha respondido que mantiene su compromiso de “no subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras”.

Cantó ha recordado que su formación política ha propuesto una rebaja de medio punto en el IRPF en los tramos de hasta 50.000 euros y ha defendido que con su rebaja de impuestos se aumenta la recaudación.

Por su parte, el portavoz de Vox, José María Llanos, ha acusado al presidente de gobernar “contra los intereses de los valencianos”, con “las medidas más restrictivas de Europa frente a la pandemia y que no han servido para reducir los contagios”. Además, ha preguntado por qué se está en contra de los test rápidos, pero hay tanta prisa en poner la vacuna y ha defendido que los ciudadanos quieren tener la tranquilidad de que no están contagiados.

Puig ha acusado a Vox de practicar un “populismo en vena” mostrando un paisaje “apocalíptico” muy alejado de la realidad y les ha instado a abandonar ese espacio “de confrontación permanente, que no va a ningún sitio”.