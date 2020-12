Los 2.965 valencianos que nos faltan

Hay muchos más, pero estos murieron porque el coronavirus se los llevó por delante. Es la trágica cifra con la que la Comunitat Valenciana cierra 2020. La víspera de Nochevieja deja 70 fallecidos a causa de la covid, la cifra más alta de toda la pandemia. El 1 de abril hubo 68 decesos y desde entonces, no se había alcanzado un número tan alta.

Esta última semana del año también se ha batido récord de contagios. El pasado martes hubo 3.590 nuevos casos de coronavirus, ayer se comunicaron 2.715 con lo que ya son 145.472 las personas que han dado positivo en las pruebas de detección de covid.

El año también acaba con una más que preocupante presión hospitalaria. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha avisado de que a la Comunitat Valenciana le esperan meses complicados, a pesar de que la vacuna ya ha comenzado a administrarse en esta primera fase, que durará hasta marzo, solo la recibirán los residentes, el personal sanitario y los dependientes no institucionalizados.

La Conselleria de Sanidad confirmó ayer que hay 1.762 personas ingresadas, 16 más que el pasado día 29. Además, los registros del Ministerio de Sanidad aumentan esta cifra hasta 1.935. La diferencia, explican desde la Conselleria de Sanidad, se debe a la manera en la que se constatan los ingresos que envían los departamentos de Salud, es el «decalaje».

«Os aseguró que comienza a morir gente por no poderles atender ni cuidar como profesionalmente deberíamos. El porcentaje de sanitarios contagiados crece y cada vez tenemos menos recursos humanos para atender en condiciones», denunció ayer el director de Enfermería del Hospital de Gandia, Jesús Ribes, en una texto que corrió de móvil en móvil. Su intención, pedir al Gobierno valenciano que endurezca las medidas, para que cierre todos aquellos puntos en los que se producen reuniones de personas.

Sin embargo, el Gobierno valenciano se resiste a imponer nuevas medidas.

En un año en el que los políticos han pedido perdón a los ciudadanos por no haber podido atender una emergencia sanitaria y dejar a los profesionales sanitarios desprotegidos, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «suplicó» ayer que entiendan que este año no puede haber Nochevieja. «No se engañen. Solo puede ser la noche decisiva en negativo».

Ante la gravedad de las cifras, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, rogó a los valencianos que sean extremadamente prudentes. «Este año no hay ni Nochevieja ni Tardevieja» y anunció un control especial formado por todas las fuerzas de seguridad para vigilar que se cumplen las restricciones impuestas.

«Lo fundamental es cumplir las existentes. Que nadie se las salte haciendo trampas. Se actuará con toda la contundencia necesaria. Las fiestas organizadas en espacios privados podrán superar el control, pero no los contagios».

La Generalitat valenciana se ha provisto de un marco legal para imponer sanciones y Puig aseguró que «habrá actuaciones contundentes en aquellas fiestas que se celebren al margen de estas normas, teniendo en cuenta que el incumplimiento de las medidas de prevención pueden generar brotes expansivos e incrementar el número de contagios».

El incumplimiento de las normas conlleva actuaciones en el ámbito administrativo con multas de hasta 60.000 euros y acumulativas de hasta 600.000 euros , «pudiéndose incurrir en responsabilidades de carácter penal, dado que está en juego la salud pública y la vida de los valencianos y valencianas».

Mayor control

El portavoz de Sanidad del PP en Les Corts, José Juan Zaplana, reclamó ayer la convocatoria extraordinaria y urgente de la comisión de Sanidad en Les Corts, con la presencia de la consellera Ana Barceló, para analizar la situación del covid en la Comunitat Valenciana tras el repunte de contagios.

Asimismo, exigió al presidente Puig la puesta en marcha «de forma urgente» de un plan de coordinación con los 24 departamentos de salud de la Comunitat Valenciana.

El PP, igual que el resto de grupos de la oposición, ha exigido durante los meses de pandemia la realización de test masivos a la población y que se cuente con la colaboración de las farmacias para realizarlos. Ambas cuestiones han sido rechazadas.

También han reclamado que se doten de mayores medidas de seguridad a los colegios, con la instalación de filtros HEPA o purificadores de aire, pero los partidos que componen el Gobierno valenciano (PSPV, Compromís y Unides Podem), han argumentado que estos aparatos solo son necesarios en casos puntuales.

Incluso en pandemia ha habido mucha crítica política que solo se rebajo en el momento en el que PP y Ciudadanos apoyaran el Pacto de Reconstrucción. Vox se salió de ese acuerdo.

Sobre esta base, los populares se ofrecieron para elaborar unos presupuestos de manera conjunta, pero el Botànic, no aceptó esta oferta y presentó sus Presupuestos a los que trató de sumar, sin conseguirlo del todo, a Ciudadanos. Finalmente, la formación naranja se abstuvo.

En medio de un panorama político marcado por la pandemia, PSPV y Compromís han exhibido sin pudor sus diferencias y se convirtió en noticia que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta Mónica Oltra se reunieran. Lo hacía después de estar un mes sin hablarse.

La crisis sanitaria tampoco ha impedido que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, haya mantenido su batalla contra el «dumping» fiscal que asegura que realiza Madrid. De momento, se ha llevado el apoyo del presidente Pedro Sánchez y espera ya compensación económica.