Rebelión en la hostelería de Castellón: los bares abrirán el día 16 para protestar por las restricciones

Vuelven los bares y restaurantes de la provincia. La Asociación Hostelera de Castellón (Ashocas), hastiada por lo que ellos consideran unas medidas sin sentido, ha convocado una protesta que consistirá en la apertura de sus establecimientos el próximo día 16 de febrero y en su horario habitual.

“Lo haremos con todas las medidas de seguridad como hemos hecho hasta ahora, la hostelería es el único sector que ha cerrado sus negocios por responsabilidad solo cuando uno de sus trabajadores ha dado o ha estado en contacto con un positivo”, según explica el presidente de esta entidad, Álvaro Amores.

Desde la asociación provincial creen que ha quedado claramente probado que ellos no son responsables de la incompetencia del Gobierno valenciano y es por eso que ya no aguantan más. Defienden que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no tiene ni un sólo argumento para seguir acusándonos ni para mantenernos ni un sólo día más en esta situación, “si tenemos que esperar a que el índice de contagio esté por debajo de 100 en verano aún no habremos abierto. No vamos a tolerar más injusticias esto es confiscación de nuestros derechos, bienes y fondos de comercio, ni nos rescatan ni nos ayudan, ya estamos hartos, la mejor ayuda es que nos dejen trabajar”.

Ashocas va a invitar a que se unan hosteleros de toda la provincia y también del resto de la Comunitat. ”Llevamos once meses sufriendo un castigo sin precedentes al sector, somos la comunidad que mas restricciones y más severas ha aplicado en toda España durante más tiempo y sin embargo han sido incapaces de contener los contagios”.

Amores defiende que hay otras comunidades con menos restricciones y la hostelería abierta y el índice de contagios es muchísimo menor. Además, ha avanzado que están preparando una demanda colectiva por responsabilidad patrimonial contra la Generalitat valenciana y el Gobierno de España de la mano de un prestigioso despacho de abogado de Madrid. “Van a tener que responder por la destroza que están haciendo al sector. Miles de millones perdidos, familias arruinadas y puestos de trabajo destruidos y aquí, nadie mueve ficha”.