Puig no pone fecha a la apertura de la hostelería y dice que las restricciones funcionan

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha dicho esta mañana en Les Corts que las restricciones están dando resultados, y no ha fijado un fecha de reapertura de la hostelería: “Lo antes posible”.

El jefe del Consell ha explicado que se ha demostrado que la movilidad implica sociabilidad y que la sociabilidad implica más contagios, y ha dicho que uno de los espacios de sociabilidad “lamentablemente” son los bares. Ha dicho que la decisión de mantenerlos cerrados es dolorosa para todos sobre todo porque esa sociabilidad forma parte “de nuestra forma de ser”.

Puig ha comparecido esta mañana ante la sesión de control del Parlamento Valenciano después de más de cincuenta días sin hacerlo.

La portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Isabel Bonig, le ha preguntado si el sistema público sanitario valenciano está preparado para la segunda o tercera ola de la pandemia. El presidente le ha contestado que “la fortaleza del sistema sanitario ha logrado resistir el embate de la pandemia, por eso nunca entenderé que se ponga en duda a los profesionales sanitarios”. Y ha dicho que las claves de la actuación en la lucha contra la pandemia han sido el refuerzo del personal, el aumento de la capacidad sanitaria, el abastecimiento de material y la vacunación.

Puig ha hecho hincapié en que “las medidas están dando resultados pero no podemos relajarnos porque la letalidad es inasumible”.

Bonig le ha interpelado que no entendía la improvisación en la segunda y tercera ola “porque no hay plan. La primera mentira son los hospitales voladores, la segunda es el antiguo hospital La Fe, la tercera estafa son las obras: anunció una gran reforma en la antigua Fe y cien millones en el Hospital Militar de Mislata que solo recibirá tres millones de euros, casi reciben más sus hermanos en subvenciones”.

Por último, Bonig ha recomendado a la consellera de Sanidad que no asuma “decisiones que no son suyas porque puede tener problemas en los tribunales”. Sin nombrarla, Bonig ha prevenido a Barceló frente a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo: “su problema no está en Compromís, se problema es la asesora espiritual del presidente, la Torquemada del Botànic” y le ha recomendado que “no asuma errores que no son suyos”.

En el turno de repreguntas, la diputada del PP María José Catalá ha preguntado por el contrato de los hospitales de campaña que dice que habrá 220 camas uci “y no hay ninguna”.

Barceló ha contestado que los bulos los inventa el PP como las morgues en las capillas de hospitales, y ha dicho que la mejor vacuna era decir la verdad.

Por su parte, la diputada Eva Ortiz (PP) ha preguntado por las subvenciones recibidas por Francis Puig, hermano del presidente Puig.

La respuesta a Ortiz la ha dado la vicepresidenta Mónica Oltra, quien tras echar mano del recurrente argumentario de la corrupción del PP, ha concluido que “los hermanos no se eligen, la corrupción, sí”.

Oltra ha dicho que la diferencia es que “ahora hay una denuncia, actúa la comisión de defensa de la competencia, y se multa, sea quien sea. Gobernando ustedes no hubiera pasado en la vida”, y ha recordado al PP que “43 demandas de ustedes ya han sido archivadas”.

“Inútiles populistas”

Por su parte, el síndico de Ciudadanos, Toni Cantó, en un tono inusualmente elevado, ha preguntado cuándo se van a levantar las restricciones y a implementar las medidas pactadas en los presupuestos. Cantó ha arremetido muy duramente contra los socios de gobierno de Compromís y de Podemos a los que en tres ocasiones ha calificado de “inútiles populistas” y ha dicho que “hace 50 días éramos de los mejores de Europa y ahora los peores, la zona cero de Europa. ¿Y no va a cambiar nada?”. Ha pedido “humildad y trabajo. Paren de pelearse de un puñetera vez. No nos han enseñado el protocolo de vacunación. Un juez les obliga a vacunar a los médicos de la privada porque ustedes son unos dogmáticos y no quieren vacunarlos”. y ha proseguido acusando a la bancada de Compromís de “inútiles populistas. Ustedes pedían la bajada de la luz y ahora está más alta que nunca y piden cerrar Cofrentes”. Respecto al debate sobre la calidad democrática de España, Cantó ha dicho que hoy marchaba a Cataluña a hacer campaña electoral, y ha dicho que Cataluña y el País Vasco eran “dos territorios con baja calidad democrática. Son ustedes unos inútiles populistas” y ha concluido pidiendo a Puig que “lidere a sus socios y despida a los inútiles”.

Puig ha contestado que las medidas presupuestarias ya se han planteado y ha insistido en que “las restricciones se levantarán cuando sea posible epidemiológicamente. A nadie le interesas mantener las restricciones. No mantenemos posiciones obsesivas. A mayor movilidad, mayor contacto, mayor contagio y los espacios de sociabilidad, uno de ellos son los bares. Esa es la realidad y no podemos hacernos trampas. Mientras tanto hemos hecho un plan de 400 millones de euros. Este viernes se aprobará el decreto de cien millones de ayuda a los artesanos valencianos” y ha concluido que “nosotros no vacunamos a los sanitarios privados porque nos lo diga un juez. Estaba previsto”.

El argumento de los bares también lo ha recalcado Oltra en respuestas a las repreguntas de los diputados: “desde que se cerró la hostelería la curva ha caído en picado”.

Fascista, por llamarles inútiles

Por su parte, el síndico de Compromís, Fran Ferri ha reiterado su ofrecimiento al presidente Puig para seguir gobernando en el seno del Botànic para que “discursos tan fascistas como el que acabamos de oír no entren nunca en el Consell”. El apelativo de fascista se lo ha dedicado al síndico Cantó (Cs) por elevar el tono de la voz y llamarles inútiles.

Ferri ha pedido restricciones, ayudas y vacunas. “Las restricciones salvan vidas. Me extraña que las derechas critiquen esas restricciones. No es el momento de salvar puentes en marzo o la Semana Santa” y ha pedido a Puig que tenga mucho cuidado en la desescalada.

Ferri ha instado a pedir al Gobierno central recursos para la segunda y tercera ola, al igual que los hubo en la primera, así como un fondo sanitario.

El síndico de Compromís ha dicho que “en vez de apostar por la vacuna abierta se ha apostado por hacer negocio de la pandemia” y ha pedido la aplicación del artículo 185 de Les Corts para ejercer nuestro derecho de interlocución con la UE.

Sobre la necesidad de eliminar la patente de las vacunas también ha incidido la síndica de Podemos, Pilar Lima, que se ha estrenado en el cargo en esta sesión de control, tras relevar no sin polémica, a la anterior síndica, Naiara Davó.

Por su parte, la portavoz de Vox, Ana Vega, ha dicho que Puig “gobierna a merced de las actuaciones tuiteras de su vicepresidenta”.

En opinión de Vox, el Consell “ha tomado la hostelería como prisionero de guerra en su contienda electoralista. Los cierres son el signo de un fracaso. El problema no es la hostelería, es la Conselleria de Sanidad”.

También ha sido interpelado el conseller de Educación, Vicent Marzà, en esta ocasión por la diputada de Vox Llanos Masó quien ha preguntado por los contagios en las aulas. Marzà ha explicado que “el 0,6 por ciento de niños tiene un positivo activo. En la comunidad educativa la incidencia de contagios es la mitad que en el resto de la sociedad y la mayoría de los contagios vienen de fuera, por eso las aulas son seguras”.