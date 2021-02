Incidentes y cargas policiales en la concentración por la libertad de Pablo Hasél en Valencia

Tensión y caos durante este martes en el centro de Valencia. La Plaza del Ayuntamiento ha sido el escenario en el que se ha librado un enfrentamiento entre ciudadanos y policía después de que se aglomeraran en el centro de Valencia decenas de personas para pedir la libertad del rapero Pablo Hasél. Una concentración que ha acabado con algunas cargas policiales e incidentes, como el vuelco y quema de contenedores en las inmediaciones de la plaza del Ayuntamiento.

Los participantes se han congregado a partir de las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento, con distancia de seguridad entre los participantes, algunos ataviados con máscaras valencianas en las que se leía la frase ‘llibertat exp’ y una raya roja.

La protesta ha comenzado entre aplausos, canciones del artista y gritos de “València está contigo”, con los que los participantes han secundado las movilizaciones convocadas en varias ciudades tras el arresto durante la mañana de este martes del rapero Pablo Hasel, encerrado desde el lunes en el rectorado de la Universitat de Lleida (UdL) junto a un grupo de personas para evitar ser detenido y tener que cumplir la pena de prisión a la que le condenó la Audiencia Nacional.

Varios agentes de la Policía Nacional durante una concentración en rechazo al encarcelamiento de Pablo Hasel, en Valencia, Comunidad Valenciana (España), a 16 de febrero de 2021. El rapero Pablo Hasel ha ingresado la mañana de este martes en el centro penitenciario de Ponent, en Lleida, tras ser arrestado por los Mossos d'Esquadra. Está condenado por la Audiencia Nacional a dos años, cuatro meses y quince días de cárcel por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Hasel se había encerrado en el edificio del rectorado de la Universitat de Lleida (UdL) este lunes junto a miembros de su grupo de apoyo para impedir el arresto. 16 FEBRERO 2021;HASEL;TERRORISMO;CÁRCEL;PRISIÓN;RAP;CORONA;PABLO HASEL;CONDENA;MANIFESTACIÓN Jorge Gil / Europa Press 16/02/2021

Al principio de la concentración se han coreado mensajes como “esto es una mafia”; “lo llaman democracia y no lo es, es una dictadura y lo sabéis”; “Hasél, amigo, València está contigo”; “llibertat presos polítics” y “València es antifeixista”. Los manifestantes han escrito con tiza en el suelo ‘libertad PH’ y han defendido con una pancarta que ‘sense llibertat no hi ha democràcia’ (‘sin libertad no hay democracia’).

Pasadas las 19.40 horas, algunos de los participantes han tratado de desplazarse de la plaza del Ayuntamiento hacia la calle Colón. En ese momento se han registrado cargas policiales que han hecho retroceder a algunas personas.

La policía ha vuelto a cargar para dispersar a los participantes y algunos se han dirigido hasta la calle Xàtiva, donde se han dispersado. En las inmediaciones de esta vía, se han volcado contenedores y se ha llegado a quemar uno de ellos, ubicado en la calle Cervantes, hasta donde se han desplazado los bomberos para apagar las llamas.

GRAFCVA1923. VALENCIA, 16/02/2021.- Un joven reacciona ante la carga de dos policías nacionales en la concentración en apoyo a Pablo Hasel, el rapero condenado a 9 meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, realizada este martes en la plaza del ayuntamiento. EFE/Biel Aliño

Así, fuentes de delegación del gobierno han confirmado a Europa Press que se han producido cargas al final de la protesta, cuando algunos participantes han tratado de moverse del lugar de la concentración --que había sido comunicada a las autoridades--, y marchar hacia calles cercanas. Han precisado que se han producido incidentes en las calles María Cristina y de las Barcas, donde algunas personas han volcado contenedores.

Pablo Hasél fue condenado en 2018 a nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación, además de una multa de alrededor de 300.000 euros por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Su entrada en la cárcel se debe a la reiteración de condenas.

En 2014, fue sentenciado a dos años por enaltecimiento de grupos terroristas como Al-Qaeda. La Audiencia Nacional dejó en suspenso la condena. El 28 de enero de este año, el tribunal dio 10 días a Hasél para entrar en prisión, hecho que el rapero nunca aceptó.