El negocio de las mascarillas, ¿y ahora qué?

Poco después del inicio de la peor crisis sanitaria que ha vivido el planeta en los últimos siglos, muchos fueron los que empezaron a alertar de que el uso de la mascarilla era imprescindible para evitar los contagios. Pero en España teníamos un problema grave: no había mascarillas. En ningún sitio. Aquí no fabricábamos puesto que nunca nos habíamos visto en dicha tesitura. Pero China, acostumbrada a este tipo de epidemias, cuenta con cientos de fabricantes, aunque en aquel momento colapsó ante el exceso de demanda.

“Esto nos tiene que servir para relocalizar la producción de material sanitario”, “pueden venir otras pandemias como esta y nos veremos en la misma situación”, decían entonces desde la Administración valenciana y también desde la patronal.

Pasados los primeros meses en los que las compras se realizaron a través de procedimientos de emergencia, se empezó a trabajar con las empresas de la Comunitat Valenciana para que iniciaran la producción de este tipo de elementos de protección.

“Nos incitaron a la producción de material sanitario porque lo necesitaban, nos dieron ayudas para que compráramos máquinas, pero ahora solo miran el precio, y nosotros somos más caros que China”, lamenta Francisco Ferrer, gerente de la empresa de textil castellonense Ferpa Punt.

A raíz de la pandemia, y ante la necesidad acuciante de producción de mascarillas, Ferrer, junto con otros socios del sector, creó Maskval, una sociedad dedicada exclusivamente a la producción de mascarillas. “Nos llamaron a Ateval (Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana) para pedirnos que hiciéramos mascarillas. Aquellas mismas personas ahora nos dicen que somos demasiado caros”.

“Hemos creado una infraestructura de autoabastecimiento de material sanitario y ahora la vamos a tirar a la basura”, lamenta Ferrer, quien relata que en Maskval invirtieron 600.000 euros en la maquinaria necesaria para fabricar mascarillas (con ayudas de la administración) y en Ferpa Punt otros 350.000 euros para fabricar mascarillas FFP2.

Según explica Ferrer, su empresa fue de las primeras en presentarse a los concursos públicos tras aprobarse el Acuerdo Marco de compra de material sanitario en agosto del año pasado, aunque, según relata, se quedó fuera porque “tenía que haber vendido a la administración el 20 por ciento del importe de la licitación, pero no había podido. Pedí que me dejaran subsanar. En diciembre ya había vendido 700.000 euros, pero me dijeron que ya había pasado el plazo y me quedé fuera”.

“Hemos lanzado un boomerang y nos va a volver”, explica preocupado Ferrer. “Han incitado a las empresas a la producción de mascarillas, pero, ¿y ahora qué? Nosotros podemos volver a la producción de textil, que espero que se vaya recuperando poco a poco, pero ¿qué harán las empresas que nacieron para esto?”. Y lo que es peor, se pregunta, “¿qué pasará si vuelve a haber una pandemia?”.

Según Ferrer, miembro de Ateval y de Aitex (Instituto Valenciano del Textil) son más de cien empresas valencianas las que se encuentran en esta situación.

Acuerdo marco

En enero de este año la Generalitat valenciana anunció que iba a destinar 240 millones de euros para la compra de material sanitario durante los próximos dos años. El acuerdo marco alcanzado por la Administración seleccionó a un total de 93 empresas, el 28 por ciento de ellas valencianas, que garantizarán el abastecimiento de la reserva estratégica de material sanitario de protección de la Comunitat.

“El criterio fundamental para la elección de las empresas fue la proximidad, que en un momento dado se pueda producir el abastecimiento lo más rápido posible, no elegimos por el precio más barato”, explica la Comisionada de Presidencia para la coordinación de los suministros de la Generalitat frente a la infección de Covid-19 en la Comunitat, María José Mira.

De las 93 empresas que participarán en el acuerdo marco, 26 son de la Comunitat Valenciana, 64 del resto de España y tres son extranjeras -una compañía alemana, otra holandesa y una tercera letona-.

El acuerdo permitirá adquirir un total de 232 productos de estas 93 empresas, entre batas desechables, delantales de polietileno, buzos desechables, distintos modelos de gorros de protección, calzas y mascarillas (quirúrgicas, FFP2 y FFP3).