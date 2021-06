El PP valenciano pide que el Consell anule las medidas restrictivas al ocio nocturno

El PP va a presentar una proposición para que el Consell anule las medidas y flexibilice los horarios para permitir abrir más tarde y no condenar al sector a la desaparición.

Así lo ha anunciado Felipe Carrasco, portavoz de comercio del PP en les Corts, tras la reunión que ha mantenido con el presidente de FOTUR (Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana), Víctor Pérez, y su secretario general, Juanjo Carbonell, a la que también ha asistido Paula Llobet, concejala popular en el Ayuntamiento de Valencia responsable de comercio y de dinamización económica.

Carraco ha pedido a Puig “recapacitar ante lo dañino de sus medidas. Este Consell ha puesto las medidas más restrictivas en cuanto a horarios y limitación de aforos en el ocio nocturno a nivel nacional. Otras comunidades, competencia directa en cuanto a la atracción de turistas, han sido mucho más flexibles”.

Para Felipe Carrasco, “la actitud cerrada de Puig, el que seamos la autonomía con las medidas más restrictivas, provoca que se ahuyente la posibilidad de llegada de más turismo porque se crea alarma y tiene como consecuencia el cierre de establecimientos que ya no pueden aguantar más y la aparición de botellones nocturnos con destrozo en el mobiliario urbano”.

“No es comprensible que, pese a que los datos sanitarios van a favor de la Comunitat Valenciana, Puig haya decidido dar la espalda a un sector denostado y demonizado por este Consell. Las medidas adoptadas, muy restrictivas, no ayudan a salir de la crisis. Puig no es consciente del daño que le está provocando a este sector y al turismo de la Comunitat Valenciana”, ha añadido.

Felipe Carrasco ha explicado que “solo un tercio de los establecimientos de ocio han abierto desde que están estas medidas restrictivas y solo un 38% de los pubs. No ha habido un consenso con el sector para aplicar las medidas y se perjudica a nivel competitivo a la Comunitat Valenciana que tiene un 15% de su PIB en el turismo. Puig no debe esperar al 1 de julio para flexibilizar sino que empiece ya. Día que pasa, día que cierran pubs y discotecas. Esta Comunitat no necesita más paro, ni más cierres de negocios, ni más familia en las colas de hambre. Esta medida erosiona al sector y no va alineada con otros sectores ni con los datos positivos que presenta esta Comunitat”